辛辛那提網賽／辛納身體不適退賽 混雙陣容緊急變動
來自義大利的世界球王辛納因身體不適，在辛辛那提公開賽決賽僅打5局便退賽，隔天他也退出原定將與捷克女將斯尼科娃搭檔的美國網球公開賽混雙賽事。
路透社報導，身為澳洲網球公開賽、溫布頓以及美網現任冠軍的辛納（Jannik Sinner）昨天在辛辛那提因酷熱天氣導致身體不適，首盤以0比5落後艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）後決定退賽。
辛納今天在社群平台X發文表示：「昨天我感覺不太舒服，很抱歉讓大家失望。非常感謝在現場和家裡支持我的人，你們的支持對我意義重大。」
他也說：「恭喜艾卡拉茲和他的團隊，你們在這個賽季表現得太棒了，祝福你們未來一切順利。現在我需要休息幾天，再回到球場上。」
全新改版的混雙賽事為期2天，共有16支隊伍參賽，已於今天開打，但辛納與斯尼科娃（KaterinaSiniakova）的組合已不在官方籤表和賽程名單中。
籤表中的辛納與斯尼科娃組合已由美國選手柯林斯（Danielle Collins）與哈里遜（Christian Harrison）取代，他們將在首輪對戰瑞士女將班西琪（BelindaBencic）和德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）。
此外，美網單打正式賽事預計於24日開打。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言