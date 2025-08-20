辛辛那提網賽／辛納身體不適退賽　混雙陣容緊急變動

來自義大利的世界球王辛納因身體不適，在辛辛那提公開賽決賽僅打5局便退賽，隔天他也退出原定將與捷克女將斯尼科娃搭檔的美國網球公開賽混雙賽事。

路透社報導，身為澳洲網球公開賽、溫布頓以及美網現任冠軍的辛納（Jannik Sinner）昨天在辛辛那提因酷熱天氣導致身體不適，首盤以0比5落後艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）後決定退賽。

辛納今天在社群平台X發文表示：「昨天我感覺不太舒服，很抱歉讓大家失望。非常感謝在現場和家裡支持我的人，你們的支持對我意義重大。」

他也說：「恭喜艾卡拉茲和他的團隊，你們在這個賽季表現得太棒了，祝福你們未來一切順利。現在我需要休息幾天，再回到球場上。」

全新改版的混雙賽事為期2天，共有16支隊伍參賽，已於今天開打，但辛納與斯尼科娃（KaterinaSiniakova）的組合已不在官方籤表和賽程名單中。

籤表中的辛納與斯尼科娃組合已由美國選手柯林斯（Danielle Collins）與哈里遜（Christian Harrison）取代，他們將在首輪對戰瑞士女將班西琪（BelindaBencic）和德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）。

此外，美網單打正式賽事預計於24日開打。