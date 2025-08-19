桌球／WTT瑞典大滿貫賽 林昀儒不敵戶上隼輔止步32強
台灣桌球一哥林昀儒，今天在WTT瑞典大滿貫賽男單32強，面對日本好手戶上隼輔，以6比11、5比11、10比12吞下敗仗，無緣16強。
剛過24歲生日的林昀儒，世界排名第11，賽前對上23歲、世界排名第28名的戶上隼輔，有著2勝0敗的絕對優勢。
林昀儒和戶上隼輔不僅單打有交集，今年5月的杜哈桌球世界錦標賽，林昀儒搭配高承睿，就是敗在日本組合戶上隼輔和篠塚大登手下屈居銀牌。
首局開打，林昀儒就以0比5落後，儘管後續減少主動失誤，但面對對手強勢搏殺，始終無法縮短差距，先丟掉首局。
第2局開賽林昀儒又以0比4落後，儘管林昀儒追回3分，縮小到1分差距，但在4比5落後時，又被對手連得5分，林昀儒無力扳回一局，陷入0比2的絕對劣勢。
關鍵的第3局，雙方在比賽中段戰成5度平手，但2人10比10平手時，被戶上隼輔連得2分，林昀儒無奈吞下2人對戰的首次敗仗。
另外，台灣女單老將黃怡樺，面對中國陳幸同，以10比12、4比11、3比11落敗，同樣無緣16強。
世界桌球職業大聯盟（WTT）瑞典大滿貫賽，台灣男單已經全數出局，女單剩下一姐鄭怡靜在32強拚戰，男雙林昀儒和高承睿、女雙鄭怡靜和簡彤娟、混雙林昀儒和鄭怡靜都還在16強力拚晉級資格。
