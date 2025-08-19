拳擊／台北市城市盃今登場 外隊來勢洶洶還有奧運名將坐鎮

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北城市盃拳擊邀請賽今天起在台北體育館舉行。圖／大會提供

一年一度的拳壇大賽「2025台北城市盃拳擊邀請賽」在8月19至22日於台北體育館盛大登場，今年共有包括台北市16支城市隊伍將近百人參賽，大會今年並邀請2024 巴黎奧運拳擊銅牌得主吳詩儀擔任本屆賽事的代言人，今年參賽的戰將如雲，外隊還有奧運銅牌和杭州亞運銀牌等猛將坐鎮。

 

今天在台北體育館舉行賽前記者會，台北市政府體育局主任祕書羅國偉和代言人吳詩儀等人到場，主任祕書羅國偉說：「城市盃不僅給我們的民眾帶來一個非常好看的比賽，同時也讓我們的選手在臺北市就可以跟外國的這些隊伍來做交流和競技，然後也可以做一些交流，今年的比賽也將非常精彩！」

 

近幾年台灣拳壇英雄備出，去年巴黎奧運還獲得所有運動項目中最佳的1金2銅的成績，讓台灣拳擊立刻備受矚目，今年大會還力邀巴黎奧運拳擊銅牌得主吳詩儀，擔任本屆「台北城市盃拳擊邀請賽」的代言人。

 

即將在八月底赴英國利物浦參加世錦賽的吳詩儀，今還特別一大早從國訓趕到台北參加記者會，她說：「除了我自己就是台北市選手之外，我覺得城市盃是一個很棒的比賽，特別是對於那些即將站上國際擂台要跟國外選手對抗的一個很好的比賽經驗，我印象中，我當時參加城市盃時才剛到成人組，決賽中還輸給泰國選手只獲得銀牌，但卻對我的國際賽有一個很好的起步，這也是我一定要來力挺這個比賽的原因，也希望更多的拳迷進場來為選手加油！」

 

今年「台北城市盃拳擊邀請賽」參賽選手年齡限定在19歲至40歲，參賽的國外隊伍包括澳門、香港、新加坡、曼谷、宿霧、東京、名古屋、首爾、龍仁市、胡拉馬巴德市，國內則有地主台北市、新北市、桃園市、新竹市、高雄市和屏東縣等隊伍參賽，陣中不划許多在台灣、甚在國際賽上都已經拿下佳績的焦點選手，希望藉由擂台上的拳擊對決共同精進技術之外，也鼓勵選手在台下的積極交流建立難忘的友誼。

 

其中在上屆全運和全大運都拿下金牌得主張家薰，是台灣女子拳擊界的頂尖代表成員之一，她今年將代表地主台北市代表隊參賽。另一大焦點莫過於WBC亞洲職業拳王邱正，他今年將代表桃園縣代表隊參加55公斤量級首度在城市盃中登場。

 

國外選手部份，東京隊實力最堅強，26歲女子選手並木月海曾代表日本參加2020年東京奧運獲得女子51公斤級銅牌；23歲男子選手原田周大不僅是2023年杭州亞運男子拳擊57公斤級銀牌，去年更是日本巴黎奧運國手，實力也相當堅強。

亞運 吳詩儀 巴黎奧運拳擊

