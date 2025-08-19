快訊

民進黨反核文宣「日本案例」遭日媒狠打臉 國民黨：丟臉丟到國際

2025米其林星級餐廳出爐 北市最多星級商圈竟不在東區

批公訴檢察官「像四叉貓一樣」 柯文哲：再關下去我就變成曼德拉

聽新聞
0:00 / 0:00

辛辛那提女網／溫布頓後再捧冠 波蘭名將斯威雅蒂寫新猷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
世界排名第3的波蘭名將斯威雅蒂今天在辛辛那提女網賽再度高捧金盃。 路透社
世界排名第3的波蘭名將斯威雅蒂今天在辛辛那提女網賽再度高捧金盃。 路透社

先是溫布頓登頂，世界排名第3的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在辛辛那提女網賽再度高捧金盃，她以7：5、6：4擊敗義大利寶莉妮（Jasmine Paolini），生涯首度在辛辛那提封后。

過去6度參賽，斯威雅蒂最佳成績都停在4強，2023年挑戰決賽門票輸給美國好手高芙（Coco Gauff），去年同樣在4強敗給白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），兩位女將都在最終捧冠，且在接續的美網也打下金盃。

今年斯威雅蒂寫下突破，繼溫布頓後迎接本季第2冠，排名也從第3上升到第2位，她開心說：「這對我意義重大。今年我真的很渴望冠軍，我非常開心，能從沒贏過的比賽清單再劃掉一個感覺很棒，我在這裡有很多朋友，這是造訪紐約前一場很棒、很放鬆的賽事。」

寶莉妮首盤在率先破發下取得3：0領先，但斯威雅蒂連保帶破連趕5局，最終以直落2奪下交手6連勝，生涯第24座金盃、第11座WTA 1000分賽事冠軍一併入袋，超越白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka），獨居史上第2位，僅次於美國退役傳奇小威廉絲（Serena Williams）的13座。

本季第一冠直到7月溫布頓才開張的斯威雅蒂提到，今年是辛苦的一季，「我還有很多地方要進步。當每個人都預期你奪勝，要贏下冠軍並不容易。」

寶莉妮雖吞敗，仍成為闖進決賽的第一位義大利女將，她正向說：「這對我當然是很正向的一個賽事，不過還不夠，我需要繼續進步。」

寶莉妮 溫布頓 斯威雅蒂

延伸閱讀

辛辛那提網賽／辛納只打22分鐘傷退 阿爾卡拉斯奪第8座名人賽金盃

辛辛那提網賽／本季50勝到手！阿爾卡拉斯延續名人賽連勝紀錄

網球／退出辛辛那提賽 約克維奇美網前不打熱身賽

蒙特婁女網／冷門爆不完 溫布頓冠軍斯威雅蒂止步16強

相關新聞

辛辛那提女網／溫布頓後再捧冠 波蘭名將斯威雅蒂寫新猷

先是溫布頓登頂，世界排名第3的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在辛辛那提女網賽再度高捧金盃，她以7：5、6...

羽球／排名賽邱啟睿拜師李洋 終與邱紹華升男雙甲組

2025年第2次全國羽球排名賽今天落幕，最後一天乙組賽事，彰師大的邱啟睿和國體大的邱紹華聯手以21比23、21比19、2...

羽球／李洋能打也能教 全大運、排名賽國體大成績亮眼

拿下奧運雙金的台灣羽球名將李洋，從去年9月任教國體大率學校羽球隊屢創佳績；除了全大運男雙金包銀外，今天結束的羽球排名賽，...

美網／許育修、葛蘭喬安娜會外出局 曾俊欣單打獨撐

美網會內賽將於24日點燃戰火，會外賽先登場，我國兩位好手葛藍喬安娜和許育修今天相繼上陣，可惜都無緣晉級，單打只剩直接進入...

辛辛那提網賽／辛納只打22分鐘傷退 阿爾卡拉斯奪第8座名人賽金盃

義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今年已經在...

桌球／WTT瑞典大滿貫賽 高承睿男單首輪落馬

我國桌球好手「柚子」高承睿在世界桌球職業大聯盟（WTT）瑞典大滿貫賽男單出師不利，首輪碰南韓趙大成以局數1：3吞敗，接續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。