辛辛那提女網／溫布頓後再捧冠 波蘭名將斯威雅蒂寫新猷

先是溫布頓登頂，世界排名第3的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在辛辛那提女網賽再度高捧金盃，她以7：5、6：4擊敗義大利寶莉妮（Jasmine Paolini），生涯首度在辛辛那提封后。

過去6度參賽，斯威雅蒂最佳成績都停在4強，2023年挑戰決賽門票輸給美國好手高芙（Coco Gauff），去年同樣在4強敗給白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），兩位女將都在最終捧冠，且在接續的美網也打下金盃。

今年斯威雅蒂寫下突破，繼溫布頓後迎接本季第2冠，排名也從第3上升到第2位，她開心說：「這對我意義重大。今年我真的很渴望冠軍，我非常開心，能從沒贏過的比賽清單再劃掉一個感覺很棒，我在這裡有很多朋友，這是造訪紐約前一場很棒、很放鬆的賽事。」

寶莉妮首盤在率先破發下取得3：0領先，但斯威雅蒂連保帶破連趕5局，最終以直落2奪下交手6連勝，生涯第24座金盃、第11座WTA 1000分賽事冠軍一併入袋，超越白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka），獨居史上第2位，僅次於美國退役傳奇小威廉絲（Serena Williams）的13座。

本季第一冠直到7月溫布頓才開張的斯威雅蒂提到，今年是辛苦的一季，「我還有很多地方要進步。當每個人都預期你奪勝，要贏下冠軍並不容易。」

寶莉妮雖吞敗，仍成為闖進決賽的第一位義大利女將，她正向說：「這對我當然是很正向的一個賽事，不過還不夠，我需要繼續進步。」