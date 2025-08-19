羽球／李洋能打也能教 全大運、排名賽國體大成績亮眼

拿下奧運雙金的台灣羽球名將李洋，從去年9月任教國體大率學校羽球隊屢創佳績；除了全大運男雙金包銀外，今天結束的羽球排名賽，乙組男雙冠軍賽也都有國體大選手順利晉升甲組。

依照中華民國羽球協會規定，全國羽球排名賽乙組單打前4、雙打前3的球員，都可晉升為甲組球員。

今天的乙組冠軍賽，由邱啟睿和邱紹華對上胡鎮顯與李彥劭，其中邱紹華、胡鎮顯都是國體大學生，而就讀彰師大的邱啟睿、台北商業大學的李彥劭，也都分別在今年2月和今年暑假開始跟著國體大李洋的門下練球。

李洋在接受中央社記者訪問時表示，對於成績當然滿意，能幫助球員們升上夢寐以求的甲組很有成就感，「但我還是老話一句，教練只是陪伴，跟選手一樣都還在學習，我們都是透過不斷的討論和修正，才有這樣的成果。」

李洋強調，教練在怎樣會教，能不能成功還是得看選手自己的心態和意志力，「像邱啟睿和邱紹華這一組已經卡關好幾次，才終於在今天打出該有的內容，當然我也很感謝選手願意相信我。」

李洋也特別誇讚邱紹華，「他過去很容易在比賽中晃神，明明比賽打得正激烈，他就會開始想說輸球怎麼辦，我也是罵了他好幾次。」邱紹華的哥哥，正是目前和王齊麟搭檔的邱相榤。

2025年第2次全國羽球排名賽從8月11日開打，李洋身為教練僅1天請假沒到場，其餘天天在場邊督軍，在球場的時間平均超過10小時。

李洋笑說：「真的比當選手或者在學校教球還要累，不論選手或者在學校，中午都還有午休時間，這8天下來，每天從早到晚，真的非常精實。」