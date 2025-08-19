羽球／排名賽邱啟睿拜師李洋 終與邱紹華升男雙甲組

快訊

中央社／ 台北19日電
李洋。聯合報系資料照
2025年第2次全國羽球排名賽今天落幕，最後一天乙組賽事，彰師大的邱啟睿和國體大的邱紹華聯手以21比23、21比19、21比6擊敗胡鎮顯和李彥劭奪冠，2人挑戰6次終於升上甲組。

邱啟睿和邱紹華從國一就讀西苑國中到治平高中都固定搭檔男雙，不過上大學後，邱啟睿就讀彰化師範大學，邱紹華則是念國立體育大學。

邱啟睿和邱紹華從高二開始參加全國排名賽，一直努力想要晉升甲組，只可惜高二2次、高三2次，加上今年1月升上大學後的第1次全國羽球排名賽，共計5次全都卡關。

從今年2月開始，邱啟睿決定拜師奧運雙金李洋門下，每週一到週四從彰師大通車北上，參加國體大羽球隊的訓練，週四晚上才返回彰師大，他笑說：「每個月的交通費都差不多要4000、5000元。」

依照全國羽球排名賽規定，乙組單打前4名、雙打前3名就可晉升甲組球員。

今天先登場的男雙4強賽，邱啟睿和邱紹華以直落2擊敗蔡程瀚和莊宇傑闖進決賽，先確定晉升甲組，接著又再冠軍戰封王，2人開心地拋起球拍、互相擁抱。

邱啟睿接受中央社記者訪問時表示，原本就計畫這場比賽是最後一次挑戰甲組，如果還沒成功的話就不打球了，「現在不但升甲組而且又奪冠，算是羽球生涯的一個里程碑，應該也是所有羽球員的夢想，未來也會再想想要不要繼續打球。」

邱啟睿提到，在去國體大之前完全不認識李洋，「這半年來雖然很辛苦，但真的從教練身上學到很多東西，尤其是心態上和網前的技術，讓我進步非常多。」

