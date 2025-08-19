美網／許育修、葛蘭喬安娜會外出局 曾俊欣單打獨撐

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「夜市球王」曾俊欣。 路透
美網會內賽將於24日點燃戰火，會外賽先登場，我國兩位好手葛藍喬安娜和許育修今天相繼上陣，可惜都無緣晉級，單打只剩直接進入男單會內賽的「夜市球王」曾俊欣獨撐。

世界排名137的葛蘭喬安娜是我國「一姊」，上次出賽是溫布頓會外賽，連過兩關可惜第三輪出局，錯過登上會內賽機會。相隔兩個月爭取美網會內賽資格，她在會外賽首輪和克羅埃西亞世界排名155的費特（Jana Fett）碰頭，前兩個發球局都沒保住，0：3落後下雖回破止血，但接續自己2個發球局也遭突破，以2：6收去首盤。

第二盤葛蘭喬安娜前2個發球局雖守住，第5局再失守，第8局雖回破將局數扳平成4：4，但下一局又遭破，最終以4：6止步。

許育修目前世界排名195，僅次於排名119的曾俊欣，今天會外首輪碰世界排名121、列會外第10種子的義大利帕薩羅（Francesco Passaro），首盤在兩度遭破發下以3：6讓出，第2盤雖在3度破發成功下以6：1扳平盤數，可惜決勝盤沒能再突破對手，且在第3局遭破發，以4：6遭淘汰。

美網是年度壓軸大滿貫，今年混雙採取新賽制，只取16組選手爭奪100萬美元的高額冠軍獎金；美國網協最後公布的外卡名單不見「一姊」謝淑薇身影，代表今年混雙沒有台將代表與會。

謝淑薇將在女雙會內賽登場，搭配地主選手克魯格（Ashlyn Krueger），詹皓晴和中國大陸蔣欣玗搭檔，吳芳嫺和匈牙利史托拉（Fanny Stollar）合拍。

美網 謝淑薇 許育修 曾俊欣

