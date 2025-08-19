辛辛那提網賽／辛納只打22分鐘傷退 阿爾卡拉斯奪第8座名人賽金盃

義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今年已經在法網和溫布頓上演決賽頂尖對決，美網前又在辛辛那提名人賽會師決賽，但比賽只進行22分鐘就結束，辛納因身體不適退賽，讓阿爾卡拉斯輕鬆迎接生涯第8座千分級的名人賽金盃。

這是兩位新生代球星今年第4度碰頭，辛納表現明顯受身體狀況不佳影響，打完5局就已出現9次非受迫性失誤，3次發球局都沒能保住；休息時一度冰敷頭部的他最終在0：5落後下申請傷停治療，之後就決定退賽，阿爾卡拉斯還上前關心「球王」狀況。

「昨天感覺就不太舒服了，今晚也是。我以為我可以恢復好一點，但事實並非如此。」辛納透露，抱著病體仍想出賽是想給球迷一場好比賽，可惜沒能如願，「今天的表現並非我預期。」

辛辛那提名人賽從1899年開始舉行，這場不過是史上第3次決賽出現傷退結束比賽，第一次是2011年，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）打到第2盤因肩傷退賽。

有機會爭奪「年終球王」的阿爾卡拉斯表示，希望辛納盡快康復，「對我來說，我非常、非常開心捧起獎盃。我輸掉2023年的決賽，我真的很想要這座金盃。」

辛辛那提名人賽是美網「前哨戰」，過去兩年的男、女冠軍最終都捧起金盃，瞄準美網的阿爾卡拉斯也透露，第3局打完就有發現對手不適，「我很了解他，我和他交手多次，有過精彩對戰，很棒的對決。我注意到他失手次數比平常更多，這對他來說很奇怪。」