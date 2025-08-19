快訊

桌球／WTT瑞典大滿貫賽 高承睿男單首輪落馬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高承睿。 法新社
高承睿。 法新社

我國桌球好手「柚子」高承睿在世界桌球職業大聯盟（WTT）瑞典大滿貫賽男單出師不利，首輪碰南韓趙大成以局數1：3吞敗，接續將和「小林同學」林昀儒在男雙尋求勝場；「一姊」鄭怡靜混雙開紅盤後，女單首輪驚險過關，5局力退埃及對手，今天將和林昀儒搶混雙8強門票。

今年新增到歐洲大滿貫賽的瑞典站，總獎金155萬美元（約新台幣4690萬元），林昀儒、高承睿男雙高居第2種子，首戰也順利過關；世界排名27的高承睿，男單首輪面對世界排名67的趙大成連輸兩局，第3局雖扳回一城，但第4局在4：2領先下連失4分落後，最終以7：11、4：11、11：6、9：11吞敗。

名列女單12種子的鄭怡靜，首輪碰埃及梅謝芙（Dina Meshref），首局10：8領先沒把握，所幸瓦解對手2個局點，驚險在自己第6個局點以17：15先下一城；接續鄭怡靜雖以4：11、8：11讓出，不過第4局以11：7扳平戰局，決勝局再打出3：0開局攻勢，一路領先下以11：4迎接勝利。

今天賽事將由老將黃怡樺打頭陣，女單第2輪對決中國石洵瑤；17日剛過24歲生日林昀儒在男單、男雙和混雙三線出擊，今天男單第2輪先碰日本戶上隼輔，混雙再和鄭怡靜碰地主卡爾松（Kristian Karlsson）／凱爾伯（Christina Kallberg），明天再迎接男雙第2輪賽事。

林昀儒 鄭怡靜 高承睿

