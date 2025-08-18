聽新聞
桌球／鄭怡靜1天2戰 WTT瑞典大滿貫賽女單晉32強
台灣桌球一姐鄭怡靜今天在WTT瑞典大滿貫賽1日2戰，女單首輪64強意外遭遇苦戰，面對埃及女將梅謝里夫打了39分鐘，才以17比15、4比11、8比11、11比7、11比4過關晉級32強。
鄭怡靜稍早首度和簡彤娟搭檔，在女雙32強直落3擊敗塞爾維亞組合，順利晉級16強。鄭怡靜休息不到2小時，又繼續在單打登場。
單打世界排名第12名的鄭怡靜，賽前和梅謝里夫（Dina Meshref）交手4次全都獲勝，不過最近一次交手已經是8年前。
首局戰況就相當激烈，雖然鄭怡靜先以10比8取得局末點，但隨後被追平，接著雙方6度平手後，鄭怡靜才靠著2次精彩的強攻收下首局。
第2、3局鄭怡靜的主動失誤過多，幾乎沒有什麼相持球，分數掉得非常快，才會連續丟掉2局。
幸好鄭怡靜很快調整回來，第4局開賽就是6比2攻勢，接著10比4取得6個局末點，順利追回1局扳成平手。
決勝第5局，已經打出氣勢的鄭怡靜，沒給對手太多喘息餘地，在4比2領先時，靠著中、前台的拿手正手拍主動進攻，一口氣連得5分拉開差距，順利贏得這場勝利。
晉級32強的鄭怡靜，接下來對手是韓國的李恩惠，雙方過往交手4次，鄭怡靜取得3勝1敗優勢。
另外，「柚子同學」高承睿，在男單首輪以7比11、4比11、11比6、9比11，爆冷敗給從會外賽晉級的韓國選手趙大成。
