桌球／鄭怡靜1天2戰 WTT瑞典大滿貫賽女單晉32強

中央社／ 台北18日電
台灣桌球一姐鄭怡靜。 新華社
台灣桌球一姐鄭怡靜。 新華社

台灣桌球一姐鄭怡靜今天在WTT瑞典大滿貫賽1日2戰，女單首輪64強意外遭遇苦戰，面對埃及女將梅謝里夫打了39分鐘，才以17比15、4比11、8比11、11比7、11比4過關晉級32強。

鄭怡靜稍早首度和簡彤娟搭檔，在女雙32強直落3擊敗塞爾維亞組合，順利晉級16強。鄭怡靜休息不到2小時，又繼續在單打登場。

單打世界排名第12名的鄭怡靜，賽前和梅謝里夫（Dina Meshref）交手4次全都獲勝，不過最近一次交手已經是8年前。

首局戰況就相當激烈，雖然鄭怡靜先以10比8取得局末點，但隨後被追平，接著雙方6度平手後，鄭怡靜才靠著2次精彩的強攻收下首局。

第2、3局鄭怡靜的主動失誤過多，幾乎沒有什麼相持球，分數掉得非常快，才會連續丟掉2局。

幸好鄭怡靜很快調整回來，第4局開賽就是6比2攻勢，接著10比4取得6個局末點，順利追回1局扳成平手。

決勝第5局，已經打出氣勢的鄭怡靜，沒給對手太多喘息餘地，在4比2領先時，靠著中、前台的拿手正手拍主動進攻，一口氣連得5分拉開差距，順利贏得這場勝利。

晉級32強的鄭怡靜，接下來對手是韓國的李恩惠，雙方過往交手4次，鄭怡靜取得3勝1敗優勢。

另外，「柚子同學」高承睿，在男單首輪以7比11、4比11、11比6、9比11，爆冷敗給從會外賽晉級的韓國選手趙大成。

鄭怡靜 簡彤娟 高承睿

相關新聞

自由車／體驗追光單車行 白金騎跡雲嘉南啟動

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處今天於交通部觀光署旅遊服務中心舉辦「2025極點慢旅-白金騎跡雲嘉南啟動記者會」，...

美網／台英混血葛藍喬安娜打美網資格賽 拚會內賽門票

美國網球公開賽的女、男單打資格賽今天正式登場，首度在美網賽場亮相的「台灣一姐」葛藍喬安娜，將與許育修分頭出擊，尋求躋身會...

柔道／楊勇緯擔任流感守護者 平時更注重照顧身體

台灣「柔道男神」楊勇緯今天擔任「流感守護者」，宣導流感預防與治療觀念，他透露在博士班也有選修免疫相關課程，讓他更注重照顧...

NFL專欄／紀錄片「挑戰星期六」熱血刺激 可惜深度不足

Netflix日前推出紀錄2024賽季NCAA美式足球東南聯盟（SEC）的紀錄片「挑戰星期六」（Any Given Sa...

美網／混雙新賽制超多大咖搶百萬獎金 謝淑薇無緣參賽

美網新賽制的混雙賽程將在本周率先登場，美國網球協會公布最終的16組參賽陣容，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djoko...

