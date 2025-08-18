自由車／體驗追光單車行 白金騎跡雲嘉南啟動

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處今天於交通部觀光署旅遊服務中心舉辦「2025極點慢旅-白金騎跡雲嘉南啟動記者會」，會中公布年度三大亮點活動，包含「極西騎跡 61追光自行車活動」、「浪漫雙教堂幸福連線自行車活動」及「喔熊Biking Go 雲林海線騎旅趣」，邀請車友一同體驗追光單車行。

今天記者會由交通部觀光署主任秘書方正光、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長李碧菁、交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、大鵬灣國家風景區管理處副處長施宗泓、台南市政府觀光旅遊局專門委員丁玲琍、中華民國旅館商業同業公會全國聯合會副理事長陳建揚、嘉義縣民宿發展協會理事長簡坤瑩、雲嘉南濱海產業文化觀光協會榮譽理事長蔡茂昌等多位貴賓蒞臨為活動揭開序幕。

方正光表示，雲嘉南濱海地區在7月經歷丹娜絲颱風與西南氣流影響後，為加速觀光復甦與提振在地經濟，雲嘉南管理處規劃一系列自行車活動，以自行車促進永續觀光發展，「其中最大亮點是將於9月21日舉辦『極西騎跡 61追光自行車活動』，邀請車友們一起騎上平時只開放汽車行駛且有『幸福公路』美稱的台61線快速道路，更要帶民眾朝聖台灣極西點國聖港燈塔。」

為鼓勵民眾參與，本次活動推出多項優惠，除了報名費減半之外，凡完賽者皆可獲得完騎獎牌，並贈送百元消費券及住宿折價券，可於雲嘉南濱海觀光圈業者使用，以振興觀光效益。

徐振能提到，今年度的自行車活動不僅極西點燈塔追光，還預定於11月1日舉辦一場最浪漫的粉紅泡泡單車行「浪漫雙教堂幸福連線自行車活動」，邀請成雙成對的車友們從嘉義布袋高跟鞋教堂騎到台南北門水晶教堂，為大家串聯幸福。11月2日將於雲林口湖遊客中心辦理「喔熊Biking Go 雲林海線騎旅趣」，邀請喔熊組長開場表演，並於活動中規劃尋找喔熊打卡任務，透過這三場主要活動，將可望吸引超過1200人次參與。

記者會中還請到單車界著名的KOL單車小D來分享騎車造訪雲嘉南的難得經驗與回憶，小D去年也參與了白金騎跡雲嘉南的自行車活動，除了美麗的鹽田、濱海，更有讓人一口接著一口停不下來的美味海鮮料理；她也分享心目中的最美秘境，透過單車旅遊達人的視角與分享，帶著大家前進最美最浪漫的雲嘉南。

雲嘉南管理處持續推動雲林、嘉義、及台南濱海地區的自行車旅行以及自主認證活動，藉由車友們自主打卡或是集章活動，讓愈來愈多遊客慢慢愛上騎著單車，用每小時15公里悠閒速度，走訪平時較少去的鄉村，今年更與大鵬灣管理處合辦跨區域活動，結合極西點國聖港燈塔與極南點鵝巒鼻燈塔。遊客自主雙塔認證，只要在10月31日前的活動期間內騎自行車造訪兩個極點燈塔，留下打卡紀錄以及行車軌跡圖，就能兌換到限量的雙塔紀念品，絕對值得車友們好好收藏。