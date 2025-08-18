美網／台英混血葛藍喬安娜打美網資格賽 拚會內賽門票

快訊

中央社／ 台北18日電
葛藍喬安娜。（葛藍喬安娜/Philippe Montigny提供）
美國網球公開賽的女、男單打資格賽今天正式登場，首度在美網賽場亮相的「台灣一姐」葛藍喬安娜，將與許育修分頭出擊，尋求躋身會內賽的門票。

網球四大滿貫賽的最後1場美國公開賽，世界排名137名的台英混血葛藍喬安娜，職業生涯首度踏上美網賽場，在女單資格賽名列30種子，首輪迎戰克羅埃西亞女將費特（Jana Fett），目標連續搶下3場勝利，繼5月法國網球公開賽後，再度前進網球大滿貫賽的會內賽。

值得一提的是，台灣過去僅有王思婷、李慧芝、詹詠然、張凱貞及謝淑薇打進美網女單的會內賽，而且前次已經是謝淑薇於2021年完成，因此葛藍喬安娜將尋求台灣女單史上第6人前進美網會內賽的紀錄。

至於近況不俗的男單好手許育修，上週才在世界職業網球協會（ATP）芝加哥挑戰賽拿到亞軍，目前世界排名衝進200名內，在美網男單資格賽首輪對戰第10種子的義大利好手帕薩羅（Francesco Passaro），希望拚睽違2年再度勇闖美網會內賽。

另外，世界排名113名的「台灣一哥」曾俊欣將直接獲得會內賽門票，本季第2度晉級大滿貫賽的男單會內賽，持續朝著職業生涯首場大滿貫賽會內的勝利的目標邁進。

美網 謝淑薇 許育修

