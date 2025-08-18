柔道／楊勇緯擔任流感守護者 平時更注重照顧身體

台灣「柔道男神」楊勇緯今天擔任「流感守護者」，宣導流感預防與治療觀念，他透露在博士班也有選修免疫相關課程，讓他更注重照顧身體，對運動員生涯也有幫助。

台灣胸腔暨重症加護醫學會今天舉行流感衛教記者會，邀請台灣柔道國手楊勇緯與人氣LINE角色「醜白兔」化身流感守護者，齊力為即將來臨的流感季宣導。

楊勇緯接受媒體聯訪時表示，很榮幸出席這次活動，並呼籲民眾重視流感症狀，只要有不適症狀應該及早治療，把健康擺在第一位。

楊勇緯指出，其實在博士班有選修免疫相關課程，讓他了解到除了精進場上技術、避免受傷外，平時照顧身體也須格外小心，尤其經常在國外比賽，拖著感冒狀態硬上場比賽的經驗仍令他記憶猶新，「從這些課程累積不同知識，對我的運動員生涯有幫助。」

楊勇緯在選手之餘身兼教練，他笑說平時也會向學生強調重視「照顧身體」這件事，因為自己有切身之痛，並提到目前比較能夠取得選手、教練兩個角色間的平衡，「有時候聽到學生分享他內心的想法，讓我體會到身為老師的感動，好像完成一件很有成就感的事。」

接下來楊勇緯預計出戰10月在雲林舉行的全國運動會，尋求男子60公斤級4連霸，並赴義大利、克羅埃西亞進行歐洲移地訓練，為年底的東京大滿貫賽積極準備，同時迎接明年開始計算奧運積分的賽季。