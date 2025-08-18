美網／混雙新賽制超多大咖搶百萬獎金 謝淑薇無緣參賽

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇曾贏得2024年溫網混雙冠軍，可惜無緣在美網混雙賽登場。 新華社
美網新賽制的混雙賽程將在本周率先登場，美國網球協會公布最終的16組參賽陣容，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）、現任義大利「世界球王」辛納和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）等名將都參賽，角逐冠軍獨有的100萬美元高額獎金，但我國「一姊」謝淑薇沒能獲得外卡，無緣參與盛會。

混雙向來是大滿貫賽事中獎金最少、關注度最低的項目，美網今年別開生面改成16隊單淘汰的賽制，不但祭出高額獎金，且將賽事拉到單打會內賽開始前一周舉行。16組名單有8組直接靠排名入選，另外8組獲得外卡參賽。

靠排名入選的包括地主組皮古拉（Jessica Pegula）／德萊普（Jack Draper）、波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）／挪威魯德（Casper Ruud）、哈薩克芮芭奇娜（Elena Rybakina）／美國弗里茲（Taylor Fritz）、美國阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）／丹麥魯內（Holger Rune）、瑞士班西琪（Belinda Bencic）／德國澤瑞夫（Alexander Zverev）、俄羅斯組合安德瑞娃（Mirra Andreeva）／梅德維夫（Daniil Medvedev）、美國組合凱絲（Madison Keys）／帝亞佛（Frances Tiafoe）和捷克穆霍娃（Karolina Muchova）／俄羅斯羅布雷夫（Andrey Rublev）。

獲得外卡的分別是塞爾維亞組合達妮洛維琪（Olga Danilovic）／約克維奇、英國瑞度卡努（Emma Raducanu）／阿爾卡拉斯、捷克絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／辛納、美國組合湯森（Taylor Townsend）／謝爾頓（Ben Shelton）、義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）、美國組合大威廉絲（Venus Williams）／奧普卡（Reilly Opelka）、日本大坂直美（Naomi Osaka）／法國孟非斯（Gael Monfils）、義大利穆塞蒂（Lorenzo Musetti）／美國麥克納利（Caty McNally）。

前兩輪賽事將分別在亞瑟艾許球場（Arthur Ashe Stadium）和路易阿姆斯壯球場（Louis Armstrong Stadium）進行，到4強都將採三盤兩勝制，每盤「搶4」，若是各拿一盤決勝盤將採「超級搶10」；決賽就是尋常的三盤兩勝六局制，若是打到決勝盤同樣是「超級搶10」決勝負。

美網 大威廉絲 阿爾卡拉斯

