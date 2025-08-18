快訊

「地瓜球馬桶」LINE貼圖不能用了？2招自製變「永久免費用」表情貼

失智症婦預立遺囑房產全給長孫 女兒控誘導照抄判無效

郭董變了？高球場捕獲野生郭台銘 「頭髮全白」近況曝光

LPGA／波特蘭菁英賽最終回合抓6博蒂 錢珮芸第13名創本季最佳

中央社／ 台北18日電
錢珮芸。 美聯社
錢珮芸。 美聯社

LPGA波特蘭菁英賽今天進行最終回合，台灣唯一晉級的高爾夫好手錢珮芸手感火燙，抓6博蒂、吞1柏忌繳出67桿，以4天低於標準14桿的274桿、並列第13名作收，創本季最佳排名。

總獎金200萬美元（約6052萬台幣）的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）波特蘭菁英賽，台灣有曾雅妮、林子涵、李旻、錢珮芸4人參賽，經過前2天激戰，僅錢珮芸1人晉級。

今天的最終回合，錢珮芸終於放手一搏，從第1洞出發的她，前9洞手感極佳，分別在第3、5、6、8、9洞抓博蒂繳出31桿。

轉場後錢珮芸「火力」稍歇，僅在第10洞抓博蒂，接下來的8個洞都熄火，沒能再將桿數降低，反而在第16洞吞下全場唯一柏忌。

這是錢珮芸本季第15場出賽，其中10場晉級，不過這場波特蘭菁英賽並列第13名，已是最佳排名。

錢珮芸今天開球上球道率雖僅57.1%，但出色的鐵桿仍舊幫她賺到不少抓博蒂機會，全場標準桿上果嶺率有77.8%的水準，讓錢珮芸在果嶺上全場僅用了4回合最低的26推。

錢珮芸本季的LPGA積分榜暫時以181.526分排在第94名，排在安全名單邊緣；根據LPGA規定，每季的CME積分榜前80名，就可取得隔年的全卡會員資格，第81-100名的球員，則可以獲得「大部分」的賽事參賽資格。

冠軍則由現年23歲的日本好手岩井明愛，以4回合低於標準24桿的264桿，以2桿之差拿下生涯首座LPGA賽事冠軍。

LPGA 錢珮芸 高爾夫

延伸閱讀

LPGA／波特蘭菁英賽第3回合 錢珮芸並列第17名

PGA／聖朱德錦標賽俞俊安32名作收 無緣季後賽第2戰

PGA／聖朱德錦標賽 俞俊安暫並列第30名拚續戰資格

PGA／聯邦盃聖朱德錦標賽 俞俊安2回合暫並列31名

相關新聞

美網／混雙新賽制超多大咖搶百萬獎金 謝淑薇無緣參賽

美網新賽制的混雙賽程將在本周率先登場，美國網球協會公布最終的16組參賽陣容，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djoko...

世運會／中華隊5金6銀4銅 創境外最佳成績

為期十一天的成都世界運動會昨天落幕，中華代表團最終日大有斬獲，先是沙灘合球連兩場演出「絕殺」逆轉秀摘金，排灣族健力好手楊...

世運會／中華隊沙灘合球「金」喜絕殺 退強敵荷蘭

成都世界運動會首度舉辦沙灘合球，中華隊就大放異彩，預賽打下全勝戰績，昨天更是完成一日兩勝登頂，且都是戲劇性的「絕殺」獲勝...

LPGA／波特蘭菁英賽最終回合抓6博蒂 錢珮芸第13名創本季最佳

LPGA波特蘭菁英賽今天進行最終回合，台灣唯一晉級的高爾夫好手錢珮芸手感火燙，抓6博蒂、吞1柏忌繳出67桿，以4天低於標...

桌球／林昀儒復仇韓國李尚洙 WTT瑞典大滿貫賽晉32強

台灣男子桌球好手林昀儒，今天在WTT瑞典大滿貫賽單打首輪64強，以16比14、11比7、11比8擊敗韓國35歲老將李尚洙...

廣角鏡／沙灘合球、男子健力 世運會我再摘2金

中華代表團在成都世運會最後一天進帳二金一銀，累積五金六銀四銅，締造境外比賽最佳成績。昨天摘金分別是演出「絕殺」的沙灘合球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。