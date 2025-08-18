LPGA／波特蘭菁英賽最終回合抓6博蒂 錢珮芸第13名創本季最佳

LPGA波特蘭菁英賽今天進行最終回合，台灣唯一晉級的高爾夫好手錢珮芸手感火燙，抓6博蒂、吞1柏忌繳出67桿，以4天低於標準14桿的274桿、並列第13名作收，創本季最佳排名。

總獎金200萬美元（約6052萬台幣）的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）波特蘭菁英賽，台灣有曾雅妮、林子涵、李旻、錢珮芸4人參賽，經過前2天激戰，僅錢珮芸1人晉級。

今天的最終回合，錢珮芸終於放手一搏，從第1洞出發的她，前9洞手感極佳，分別在第3、5、6、8、9洞抓博蒂繳出31桿。

轉場後錢珮芸「火力」稍歇，僅在第10洞抓博蒂，接下來的8個洞都熄火，沒能再將桿數降低，反而在第16洞吞下全場唯一柏忌。

這是錢珮芸本季第15場出賽，其中10場晉級，不過這場波特蘭菁英賽並列第13名，已是最佳排名。

錢珮芸今天開球上球道率雖僅57.1%，但出色的鐵桿仍舊幫她賺到不少抓博蒂機會，全場標準桿上果嶺率有77.8%的水準，讓錢珮芸在果嶺上全場僅用了4回合最低的26推。

錢珮芸本季的LPGA積分榜暫時以181.526分排在第94名，排在安全名單邊緣；根據LPGA規定，每季的CME積分榜前80名，就可取得隔年的全卡會員資格，第81-100名的球員，則可以獲得「大部分」的賽事參賽資格。

冠軍則由現年23歲的日本好手岩井明愛，以4回合低於標準24桿的264桿，以2桿之差拿下生涯首座LPGA賽事冠軍。