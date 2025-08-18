桌球／林昀儒復仇韓國李尚洙 WTT瑞典大滿貫賽晉32強

台灣男子桌球好手林昀儒，今天在WTT瑞典大滿貫賽單打首輪64強，以16比14、11比7、11比8擊敗韓國35歲老將李尚洙，報了前次交手落敗之仇，也順利晉級32強。

剛滿24歲的林昀儒，目前在世界桌球職業大聯盟（WTT）男單世界排名第11，賽前生涯對決世界排名第22名的李尚洙2次，雙方各取1勝；前次交手是在今年4月的仁川冠軍賽4強，當時林昀儒以2比4落敗。

今天再戰，林昀儒首局依舊受到對手頑強抵抗，比賽尾聲雖一度先以9比6領先，沒想到被對手連得4分，反倒以1分落後；接著雙方經過5次平手，林昀儒靠著接連2板出色的進攻拿下首局，這一局2人鏖戰近20分鐘才分出勝負。

進入第2局後，林昀儒逐漸掌握攻勢，在4比4雙方平手下，靠著拿手的招牌反手擰球，不斷製造得分機會，再以11比7拿下。

林昀儒在第3局開端，始終維持1到2分的小幅領先，但比賽中段一度以5比6落後，後來林昀儒連得4分超前比數，也打垮李尚洙氣勢，順利直落3局拿下。

進入32強的林昀儒，接下來對手是日本好手戶上隼輔，雙方過往交手2次，全都由林昀儒獲勝。

另外，在今年德國世大運表現出色、拿下男團金牌的成員之一馮翊新，今天首輪帶傷出賽，面對斯洛維尼亞好手約吉奇（Darko Jorgic），以11比9、9比11、6比11、13比15不幸落敗。