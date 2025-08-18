聽新聞
世運會／中華隊沙灘合球「金」喜絕殺 退強敵荷蘭

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
中華隊戲劇性奪下世運會沙灘合球金牌。圖／中華奧會提供
中華隊戲劇性奪下世運會沙灘合球金牌。圖／中華奧會提供

成都世界運動會首度舉辦沙灘合球，中華隊就大放異彩，預賽打下全勝戰績，昨天更是完成一日兩勝登頂，且都是戲劇性的「絕殺」獲勝，四強賽先退比利時隊，金牌戰再從○比四絕對落後到最後一刻逆轉合球發源國荷蘭隊，搶下代表團本屆賽事第四面金牌。

本屆合球除室內合球另首度舉辦沙灘合球，中華隊室內合球先奪下銅牌，由王銘凱、張家銓、黃英庭、王怡文、曲書平和巫佳宜組成的沙灘合球隊，預賽更打下全勝戰績晉級；昨天先登場的四強賽，中華隊上半場以二比三落後比利時隊，下半場先追平比分再超前，雖被比利時隊下半場結束前扳平到七比七，但「黃金入球」制中黃英庭跑動中投進致勝球，助隊以八比七搶下金牌戰門票。

壓軸戰面對合球強權荷蘭隊，身材陷劣勢的中華隊開賽一度陷入○比四落後，靠黃英庭追分下差距縮小到三比五，下半場更靠罰球將比數扳平到六比六。

最後四秒中華隊掌握球權，黃英庭在沒人對位下直接在中場附近出手，超遠距離的兩分球直接進框，時間也剛好走完，讓中華隊戲劇性以八比六「絕殺」荷蘭隊，全員再度演出衝進場內慶祝的畫面，也成為世運會首屆沙灘合球的金牌得主。

金牌 荷蘭 世運會 中華隊

