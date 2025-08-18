聽新聞
世運會／中華隊5金6銀4銅 創境外最佳成績

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
健力好手楊森在世運會最終日為中華代表團奪下第五面金牌。圖／中華奧會提供

為期十一天的成都世界運動會昨天落幕，中華代表團最終日大有斬獲，先是沙灘合球連兩場演出「絕殺」逆轉秀摘金，排灣族健力好手楊森在男子裝備超重量級再奪金牌，加上女壘收穫平隊史最佳的銀牌，單日進帳兩金一銀，最終累積五金六銀四銅，締造境外最佳成績。

楊森上屆伯明罕世運會奪下銀牌，成都世運會有好的開始，率先登場的蹲舉三次試舉都成功，第三次更舉起破世界紀錄的四五三點五公斤，自己都頻頻點頭，滿意舉出分組龍頭的表現；臥舉和最後的硬舉他同樣三次試舉都成功，兩項成績分別都為三三二點五公斤，三項總和一一一八點五公斤，以破大會紀錄的總分一○八點九分登頂。

這是代表團本屆第五面金牌，也讓健力隊以兩金一銀成為成都世運會代表團最大「獎牌庫」。楊森說：「拿到這面牌，鬆了一口氣，四年了（伯明罕世運會延後一年，在二○二二年舉行），拿到這個最重要的牌。」他提到，表現有達到自己和教練的標準，感謝教練不斷叮嚀他要注意的事項，期待世錦賽能再寫突破。

中華代表團世運會最佳成績是二○○九年高雄世運會的九金八銀九銅，今年派出一一九位選手參加十四種運動，女子拔河隊締造六連霸為代表團帶回第一面金牌，最後兩日再「拉尾盤」進帳四面金牌，總成績五金六銀四銅超越二○一三年卡利世運會的五金五銀八銅，寫下境外最佳成績。

中華女壘隊昨天也有爭金機會，可惜暌違四十年再闖金牌戰遭到霸主美國隊封鎖，全場僅出現三支安打、吞下十次三振，以○比五敗陣，收下平隊史最佳成績的銀牌，美國隊則延續四度參賽全奪金的完美紀錄。

