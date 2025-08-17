快訊

桌球／WTT瑞典大滿貫賽 壽星林昀儒與鄭怡靜輕鬆晉16強

中央社／ 台北17日電
鄭怡靜（右）與林昀儒。資料照

WTT瑞典大滿貫賽今天進行的混雙首輪32強賽事，台灣「黃金組合」林昀儒鄭怡靜以11比4、11比5、13比11擊敗新加坡郭勇、香港吳詠琳組合，晉16強，讓壽星林昀儒開心過生日。

世界桌球職業大聯盟（WTT）的瑞典大滿貫賽，是今年新增到歐洲的第3場大滿貫賽事（Smash），取代了去年的沙烏地阿拉伯大滿貫賽，總獎金高達155萬美元（約新台幣4690萬元）。

台灣單打的一哥林昀儒、一姐鄭怡靜，此站同樣採取3線作戰的方式，包括單打、雙打、混雙都報名參加，對體能也將是一大考驗。

率先登場的混雙賽事，目前世界排名第14的林昀儒和鄭怡靜，賽前對上郭勇和吳詠琳有著1勝0敗的優勢，唯一的1次交手就是今年WTT美國大滿貫賽首輪。

技術和經驗都相對成熟的台灣組合，首局在3比3平手時就連得7分取得局末點。

第2局則是在雙方1比1平手後，林昀儒和鄭怡靜就逐漸拉開比數，輕鬆連續收下2局。

第3局林昀儒和鄭怡靜在5比2領先時，出現過多主動失誤，尤其在前3拍就被對手拿分，一度以6比8落後。

幸好台灣的黃金搭檔隨即回穩，在經過4度平手、11比11時，還是靠著出色的銜接攻擊連拿2分，順利直落3獲得勝利。

今天正好是林昀儒24歲生日，身為「學姐」的鄭怡靜受訪時笑說：「就把贏球當作給他的生日禮物吧，希望能靠著他壽星好運，在本週打出好成績。」

晉級混雙16強的林昀儒、鄭怡靜，接下來的對手將是地主好手、世界排名第9的瑞典組合卡森（KristianKarlsson）/凱爾伯（Christina Kallberg），雙方生涯交手2次都在今年，全由台灣組合獲勝。

林昀儒 鄭怡靜 大聯盟

相關新聞

世運會／連兩場絕殺！中華隊沙灘合球戲劇奪金

中華隊今天在沙灘合球壓軸日賽程連兩場上演「絕殺」，先是4強賽在「黃金入球」賽靠黃英庭進球氣走比利時隊，金牌戰面對荷蘭隊再...

桌球／WTT瑞典大滿貫賽 壽星林昀儒與鄭怡靜輕鬆晉16強

WTT瑞典大滿貫賽今天進行的混雙首輪32強賽事，台灣「黃金組合」林昀儒、鄭怡靜以11比4、11比5、13比11擊敗新加坡...

世運會／暌違40年闖女壘金牌戰 中華隊奪銀平最佳

中華女壘隊暌違40年再闖世運會金牌戰，壓軸戰面對賽會3金得主美國隊，先發投手陳靖瑜第二局遭擊出3分砲，加上進攻被封鎖，全...

世運會／上屆奪銀今年摘金 楊森健力奪代表團第5金

上屆伯明罕世運會奪下銀牌的健力好手楊森，今年成都世運會獎牌成色再升級，他以蹲舉破世界紀錄的453.5公斤、臥舉332.5...

羽球／第2次全國排名賽 蘇力揚睽違3年男單封王

2025年第2次全國羽球排名賽，今天在台北市立體育館進行甲組男單決賽，23歲的土銀好手蘇力揚，激戰78分鐘後，以21比1...

世運會／女壘李思詩2安3打點 中華隊隔40年再闖金牌戰

2025成都世界運動會女壘項目，中華隊今天4強與加拿大交手，4棒李思詩維持手感單場2安3打點、杜雅婷中繼穩守，率隊以6比...

