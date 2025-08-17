桌球／WTT瑞典大滿貫賽 壽星林昀儒與鄭怡靜輕鬆晉16強

WTT瑞典大滿貫賽今天進行的混雙首輪32強賽事，台灣「黃金組合」林昀儒、鄭怡靜以11比4、11比5、13比11擊敗新加坡郭勇、香港吳詠琳組合，晉16強，讓壽星林昀儒開心過生日。

世界桌球職業大聯盟（WTT）的瑞典大滿貫賽，是今年新增到歐洲的第3場大滿貫賽事（Smash），取代了去年的沙烏地阿拉伯大滿貫賽，總獎金高達155萬美元（約新台幣4690萬元）。

台灣單打的一哥林昀儒、一姐鄭怡靜，此站同樣採取3線作戰的方式，包括單打、雙打、混雙都報名參加，對體能也將是一大考驗。

率先登場的混雙賽事，目前世界排名第14的林昀儒和鄭怡靜，賽前對上郭勇和吳詠琳有著1勝0敗的優勢，唯一的1次交手就是今年WTT美國大滿貫賽首輪。

技術和經驗都相對成熟的台灣組合，首局在3比3平手時就連得7分取得局末點。

第2局則是在雙方1比1平手後，林昀儒和鄭怡靜就逐漸拉開比數，輕鬆連續收下2局。

第3局林昀儒和鄭怡靜在5比2領先時，出現過多主動失誤，尤其在前3拍就被對手拿分，一度以6比8落後。

幸好台灣的黃金搭檔隨即回穩，在經過4度平手、11比11時，還是靠著出色的銜接攻擊連拿2分，順利直落3獲得勝利。

今天正好是林昀儒24歲生日，身為「學姐」的鄭怡靜受訪時笑說：「就把贏球當作給他的生日禮物吧，希望能靠著他壽星好運，在本週打出好成績。」

晉級混雙16強的林昀儒、鄭怡靜，接下來的對手將是地主好手、世界排名第9的瑞典組合卡森（KristianKarlsson）/凱爾伯（Christina Kallberg），雙方生涯交手2次都在今年，全由台灣組合獲勝。