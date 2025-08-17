世運會／暌違40年闖女壘金牌戰 中華隊奪銀平最佳

中華女壘隊暌違40年再闖世運會金牌戰，壓軸戰面對賽會3金得主美國隊，先發投手陳靖瑜第二局遭擊出3分砲，加上進攻被封鎖，全場只出現3支安打、苦吞10次三振，最終以0：5吞敗，不過銀牌成績仍追平1985年隊史紀錄。

中華隊分組賽曾以0：4敗給美國隊，金牌戰再度碰頭，中華隊派上陳靖瑜先發，她第二局在一、三壘有人下遭狙擊，遭美國隊擊出3分打點全壘打。

第一局中華隊就攻占上三壘，可惜李思詩遭三振，分數沒能開張。

第五局中華隊的失誤讓美國攻占滿壘，雖讓美國留下滿壘殘壘，但自家進攻也沒能突破；美國賽末追加2分打點全壘打，最終就以5：0完封中華隊，延續參賽就奪金的完美紀錄。

世運會女壘項目分別在1981、1985和2022年舉辦，美國隊是迄今唯一拿過金牌的隊伍，中華隊最佳成績是1985年奪銀，上屆伯明罕獲得銅牌，今年分組賽雖不敵美國隊仍順利晉級，今天先進行的4強賽再靠李思詩單場3打點以6：4力退加拿大，暌違40年再闖金牌戰，可惜沒能讓美國的完美紀錄破功。