世運會／上屆奪銀今年摘金 楊森健力奪代表團第5金

上屆伯明罕世運會奪下銀牌的健力好手楊森，今年成都世運會獎牌成色再升級，他以蹲舉破世界紀錄的453.5公斤、臥舉332.5公斤、硬舉332.5公斤，總積分108.90分登上男子裝備超重量級決賽第一名，帶回中華代表團本屆賽事第5面金牌。

上屆伯明罕世運會，楊森以蹲舉破世界紀錄的440公斤、臥舉322.5公斤、硬舉332.5公斤，總和1095公斤、總積分107.68分，為代表團奪下銀牌；另一名好手田基森以蹲舉417.5公斤、臥舉310公斤、硬舉355公斤，總和1082.5公斤，總積分104.97分，拿下第四名。

成都「雙森」再度聯手出擊，率先進行的蹲舉，楊森成功舉起破世界紀錄的453.5公斤，自己都滿意點頭舉出分組龍頭的表現；田基森第一次試舉430公斤成功，但第二次和第三次挑戰440公斤都失敗，以430公斤暫排第5位。

臥舉第一把315，第二把327.5公斤都成功，第三次嘗試332.5公斤也成功完成，繼續保持龍頭身分。田基森第一次嘗試330公斤失敗，第二次嘗試330公斤也沒成功，第三次試舉直接挑戰340公斤仍宣告失敗，臥舉沒能留下任何成績，提前退出角逐獎牌行列。

最後階段的硬舉，楊森三次試舉選擇的315公斤、327.5公斤和332.5公斤全部成功，加上壓軸的烏克蘭比奇科夫（Oleksiy Bychkov）最後試舉失敗，沒能挑戰楊森的金牌，讓台灣好手帶回代表團本屆賽會第5面金牌。