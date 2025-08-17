快訊

5天內2次火警！北車雙子星大樓竄火煙 消防初判都是「相同原因」惹禍

盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」藏玄機？ 藍營認為823前必有動作

聽新聞
0:00 / 0:00

世運會／上屆奪銀今年摘金 楊森健力奪代表團第5金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國健力好手楊森。圖／體育署提供（資料照）
我國健力好手楊森。圖／體育署提供（資料照）

上屆伯明罕世運會奪下銀牌的健力好手楊森，今年成都世運會獎牌成色再升級，他以蹲舉破世界紀錄的453.5公斤、臥舉332.5公斤、硬舉332.5公斤，總積分108.90分登上男子裝備超重量級決賽第一名，帶回中華代表團本屆賽事第5面金牌。

上屆伯明罕世運會，楊森以蹲舉破世界紀錄的440公斤、臥舉322.5公斤、硬舉332.5公斤，總和1095公斤、總積分107.68分，為代表團奪下銀牌；另一名好手田基森以蹲舉417.5公斤、臥舉310公斤、硬舉355公斤，總和1082.5公斤，總積分104.97分，拿下第四名。

成都「雙森」再度聯手出擊，率先進行的蹲舉，楊森成功舉起破世界紀錄的453.5公斤，自己都滿意點頭舉出分組龍頭的表現；田基森第一次試舉430公斤成功，但第二次和第三次挑戰440公斤都失敗，以430公斤暫排第5位。

臥舉第一把315，第二把327.5公斤都成功，第三次嘗試332.5公斤也成功完成，繼續保持龍頭身分。田基森第一次嘗試330公斤失敗，第二次嘗試330公斤也沒成功，第三次試舉直接挑戰340公斤仍宣告失敗，臥舉沒能留下任何成績，提前退出角逐獎牌行列。

最後階段的硬舉，楊森三次試舉選擇的315公斤、327.5公斤和332.5公斤全部成功，加上壓軸的烏克蘭比奇科夫（Oleksiy Bychkov）最後試舉失敗，沒能挑戰楊森的金牌，讓台灣好手帶回代表團本屆賽會第5面金牌。

世運會

延伸閱讀

世運會／連兩場絕殺！中華隊沙灘合球戲劇奪金

世運會／女壘李思詩2安3打點 中華隊隔40年再闖金牌戰

世運會／地主自由式滑輪花式繞樁奪4面牌 中華隊無緣頒獎台

世運會／健力江凱傑硬舉逆轉摘金 奪我國代表團第3金

相關新聞

世運會／連兩場絕殺！中華隊沙灘合球戲劇奪金

中華隊今天在沙灘合球壓軸日賽程連兩場上演「絕殺」，先是4強賽在「黃金入球」賽靠黃英庭進球氣走比利時隊，金牌戰面對荷蘭隊再...

世運會／地主自由式滑輪花式繞樁奪4面牌 中華隊無緣頒獎台

成都世界運動會今天閉幕，滑輪運動最終日進行的自由式輪滑花式繞樁決賽，我國共3名選手亮相，可惜男將陳建廷和周柏崴，以及最後...

世運會／暌違40年闖女壘金牌戰 中華隊奪銀平最佳

中華女壘隊暌違40年再闖世運會金牌戰，壓軸戰面對賽會3金得主美國隊，先發投手陳靖瑜第二局遭擊出3分砲，加上進攻被封鎖，全...

世運會／上屆奪銀今年摘金 楊森健力奪代表團第5金

上屆伯明罕世運會奪下銀牌的健力好手楊森，今年成都世運會獎牌成色再升級，他以蹲舉破世界紀錄的453.5公斤、臥舉332.5...

羽球／第2次全國排名賽 蘇力揚睽違3年男單封王

2025年第2次全國羽球排名賽，今天在台北市立體育館進行甲組男單決賽，23歲的土銀好手蘇力揚，激戰78分鐘後，以21比1...

世運會／女壘李思詩2安3打點 中華隊隔40年再闖金牌戰

2025成都世界運動會女壘項目，中華隊今天4強與加拿大交手，4棒李思詩維持手感單場2安3打點、杜雅婷中繼穩守，率隊以6比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。