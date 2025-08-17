世運會／女壘李思詩2安3打點 中華隊隔40年再闖金牌戰

快訊

中央社／ 台北17日電
2025成都世界運動會女壘項目，台灣隊17日4強與加拿大交手，以6比4搶勝、晉級金牌戰，力拚改寫隊史最佳成績。圖為台灣隊14日出賽畫面。（WBSC提供）
2025成都世界運動會女壘項目，中華隊今天4強與加拿大交手，4棒李思詩維持手感單場2安3打點、杜雅婷中繼穩守，率隊以6比4搶勝、睽違40年再闖金牌戰，力拚改寫隊史最佳成績。

中華隊以分組排名第2晉級4強，今天4強賽碰上賽前不敗的加拿大隊，前2局兩隊都沒能拿下分數，中華隊3局上突破，靠著失誤一口氣站上二壘，林鳳珍安打幫助球隊先馳得點，再靠沈嘉玟安打推進，李思詩二壘打再添2分，2人出局後姜婷恩補上安打、送回第4分。

中華隊今天由柯夏愛先發，投到3局下有狀況，被首名打者敲出安打、接著投出觸身球保送退場，杜雅婷接替登板，1人出局後被恩茨明格（EmmaEntzminger）敲安失分，再因滾地球掉分，這2分要算在柯夏愛身上。

杜雅婷4局下1人出局後被麥斯默（Grace Messmer）敲出陽春砲，2人出局後因為守備失誤、被敲安打，讓對手攻占得點圈，關鍵時刻回穩，製造滾地球出局、沒有多掉分數。

中華隊7局上再起攻勢，林鳳珍率先敲出安打，2人出局後李思詩二壘打替球隊再添保險分，陳家宜補上安打，送回團隊第6分；李思詩今天4打數出2支安打都是二壘打，貢獻3分打點、打擊表現最亮眼。

杜雅婷7局下續投被首名打者梁（Janet Leung）敲出陽春砲，1人出局後投出四壞保送退場，柯夏愛再度登板，連抓2個出局數、替球隊守住勝利；柯夏愛今天合計投2.2局失2分，杜雅婷投4.1局失2分、拿下勝投，兩任投手合力、替中華隊守住勝利。

世運會女壘項目先前曾在1981、1985、2022年舉辦，3屆金牌得主都是美國隊，中華隊最佳成績為1985年銀牌，2022年奪下銅牌，本屆再闖金牌戰，力拚改寫隊史最佳成績。

