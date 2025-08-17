羽球／第2次全國排名賽 蘇力揚睽違3年男單封王

2025年第2次全國羽球排名賽，今天在台北市立體育館進行甲組男單決賽，23歲的土銀好手蘇力揚，激戰78分鐘後，以21比13、18比21、21比18扳倒王子維，睽違3年再度奪冠。

中華民國羽球協會規定，2026名古屋亞運第2階段選拔依據，將採計114年第1次全國排名賽、第2次全國排名賽、世界排名等3項積分加總排序；世界羽球總會（BWF）在7月8日公告的世界排名前25名的球員，可免參加第2次排名賽。

今天的男單決賽，首局蘇力揚靠著刻意拉快節奏、主動搶攻，先以21比13拿下。第2局王子維改善接發球前3拍的弱點，以21比18追回一局。

關鍵的第3局，蘇力揚雖一度落後，但比賽後段逐漸追上比數，並且以20比18率先取得賽末點後，再靠著王子維回球過深出界，蘇力揚順利收下冠軍，開心高舉雙手歡呼。

蘇力揚所屬的球團土地銀行教練林祐賢，接受中央社記者訪問時表示，今天蘇力揚的心態穩定很多，跟過往一直有包袱差很大，「他實力就擺在那邊，但很多時候上場就會怕打不好、打太爛，所以心態很容易崩掉。」

蘇力揚從會外賽開始至今，一共連打7天比賽，不過今天體能狀態沒受到太多影響。

林祐賢指出，「這場排名賽從會外賽開始，我們都刻意不給選手太多建議，反而是讓他打完之後，自己來跟我們討論，這也顯示出力揚對自己的狀態很有信心；因此就算是決賽前，我們也維持這樣的模式。」

蘇力揚相隔3年再度獲得全國冠軍，看在林祐賢眼中也是相當難得，「現在年輕球員資源多，很多時候遇到的難關都要靠自己闖過去，這次決賽打掉王子維，相信對力揚會是很大的成長。」