世運會／地主自由式滑輪花式繞樁奪4面牌 中華隊無緣頒獎台

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周柏崴在自由式男子輪滑花式繞樁決賽獲得第7名。圖／中華奧會提供
成都世界運動會今天閉幕，滑輪運動最終日進行的自由式輪滑花式繞樁決賽，我國共3名選手亮相，可惜男將陳建廷和周柏崴，以及最後上場的邱映瑄都沒能再登頒獎台。

自由式輪滑花式繞樁決賽由男子組先進行，總共9位選手中，21歲的陳建廷第4位上場，他比賽尾聲踢到幾個樁，最後表情有些失望，最終5位裁判也都給他排名第3的成績。

倒數第2位上場的周柏崴，去年在義大利世界自由式輪滑錦標賽拿下成年男子組花式對抗金牌，今天表現幾乎完美，結束演出後俏皮吐舌慶祝，不料第一個裁判給出第一名成績後，另外4位裁判給的名次都在後段班，沒能衝擊頒獎台。

最終周柏崴和陳建廷分別排在第7和第8，地主中國「金包銅」，其中成都地主張顥奪下金牌，繼自由滑輪男子速度過樁賽後再度登頂。

接續進行的女子組決賽，去年義大利世界自由式輪滑錦標賽獲得花式繞樁成女子組冠軍的邱映瑄，今天排在第3位出賽，穿著藍色賽服出賽的她踢到幾個樁影響成績，五個裁判都給她第3名的成績，最終在9位女將中敬陪末座

女子組壓軸出賽的19歲西班牙女將安德烈斯・喬弗雷（Victoria Andres Jofre）音樂出狀況，等待表演前大眼已蓄積淚水，加上表演出現失去平衡失誤，最終只排名第5，沒能影響地主「金包銀」成績，再度淚崩。

