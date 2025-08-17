新店爭取第二座運動中心落腳安坑 議員促市府加快腳步
新店區人口已突破30.7萬人，符合新北市「人口25萬以上可設第二座運動中心」的標準。地方民代指出，老新店與安坑以碧潭為界，人口分布約6比4，其中安坑常住人口超過12萬人，足以支撐一座完整的運動中心。近期市府與民代、地方代表會勘盤點土地，希望讓新店第二座運動中心能在安坑落腳。
新店運動中心位於新店行政園區旁，自2020年12月13日啟用以來，使用率持續攀升。新北市體育局表示，運動中心建地需求約3000至5000平方公尺，新店第二個運動中心將以公益設施捐贈或自行興建的方式推動。安坑地區目前正持續盤點合適土地，朝「兼顧餘裕空間並能永續經營」的方向規畫，評估設置健身及運動設施的可能性。
新北市議員黃心華指出，自己上任後持續推動新店第二座運動中心在安坑設立，雖然體育局一度提出「分散式運動中心」的替代方案，但地方與里長普遍無法接受，因為居民真正期待的是一座「綜合多功能、機能完整」的大型運動中心。他強調，安坑人口規模完全足以支撐一座運動中心，更能減少居民跨越碧潭到老新店使用設施的負擔。
黃心華進一步表示，截至最新統計，新店人口已達30.7萬人，符合興建條件，而一座完整運動中心約需6.5億元經費，若再拖延，施工成本將隨時間墊高。他已多次要求市府與體育局積極找地並提出規劃，透過跨局處協調、結合在地里長及國有財產署協助，目前已有方向可期。他呼籲市府盡快完成規劃並向中央爭取補助，讓安坑運動中心早日實現。
新北市議員陳乃瑜則表示，對於新店第二座運動中心能夠在安坑推動感到非常感動。她強調，自己從去年就在議會提案增設運動中心，今年也持續在質詢中要求市府協調空間以滿足地方需求。她肯定市府這次願意從善如流，但同時提醒行政部門應秉持行政中立，不該將地方長期爭取的成果當成選舉工具，更不能把民代多年努力的成果輕易收割成自己的政績。
