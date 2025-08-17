快訊

老牌升班馬「黑貓」站穩英超 8年後重返首勝

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
黑貓桑德蘭重返英超，年輕貓群首輪就以開門紅，展現留在英超的決心。(photo from Sunderland AFC Facebook Officials)
黑貓桑德蘭重返英超，年輕貓群首輪就以開門紅，展現留在英超的決心。(photo from Sunderland AFC Facebook Officials)

英超首輪賽事16日深夜，升班馬「黑貓」桑德蘭在主場以3：0完勝西漢姆聯，8年後再度於英超取勝，這隻歷經二連降的老牌球隊，在新任老闆與體育總監的規劃下，有條不紊重建，以年輕球員作為班底，控制良好財政，找來實力不俗的主帥勒布里斯，黑貓目標站穩英超。

根據《快報》報導，25/26賽季英超首輪開戰，升班馬「黑貓」桑德蘭坐鎮主場迎戰鐵鎚幫西漢姆聯，考慮到近兩年升班馬實力都落後英超球隊一截，黑貓開季被多數專家評為降級熱門，沒想到這隻老牌名門爆發強大戰鬥力，以3：0輕取老屁股鐵鎚幫，拿到睽違3024天的英超勝利，前一次英超賽場勝利已是2017年5月6日

黑貓上賽季在英冠並非順風順水，他們原先能衝擊直接升級的前二名，但季末面對多數弱旅都未能把握，以5連敗收官賽季，只能與另外3支球隊前往附加賽，爭奪最後一張通往英超的升級車票，黑貓展現「九命怪貓」的強烈鬥志，先是驚險淘汰考文垂，決賽更逆轉多年升降機經驗的謝菲聯隊，才得以重返英超。

根據《電訊報》報導，黑貓在這8年期間，先是經歷二連降，摔到第三級聯賽英甲，正當世人認為這隻傳統勁旅將無法再出頭時，運營足球有經驗的法國路易卓福家族入主，重新塑造了球隊的陣容結構、建隊方針、甚至是營運藍圖。

老闆由路易卓福少主凱里爾擔任，28歲年齡也是英格蘭四級別職業聯賽中最年輕的少東家，他與新任體育總監史匹曼一拍即合，打算徹底改造這支內部腐朽的老牌名門，他們放長線、投資青訓基地，緩慢但堅定的走在重建道路上。黑貓轉變為年輕人當家的球隊，他們重用青訓子弟、從其他俱樂部引援的小將，確保未來財政健康（年輕球員出售通常是正面資產），不求靠老將炒短線升級。

就在2024夏天找到名聲不顯、能力不俗的法國教練勒布里斯後，黑貓比預期更快的開花結果，從英冠16名隔年直接衝超成功，勒布里斯的年輕大軍重返英超，有著健康財政的黑貓讓新老闆願意拼一把，今夏掏出全歐前10的轉會費（1.3億英鎊），引援年輕即戰力的好手助拳，更找到老將札卡重返英超擔任球隊隊長，用老帶新的方式，試圖在英超成功保級，逐步擦亮黑貓東北強權的老招牌。

英超 英格蘭

老牌升班馬「黑貓」站穩英超 8年後重返首勝

英超首輪賽事16日深夜，升班馬「黑貓」桑德蘭在主場以3：0完勝西漢姆聯，8年後再度於英超取勝，這隻歷經二連降的老牌球隊，在新任老闆與體育總監的規劃下，有條不紊重建，以年輕球員作為班底，控制良好財政，找

