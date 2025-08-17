LPGA／波特蘭菁英賽第3回合 錢珮芸並列第17名

快訊

中央社／ 台北17日電
錢珮芸。 美聯社
LPGA波特蘭菁英賽今天進行第3回合，台灣唯一晉級好手錢珮芸，抓4博蒂、吞3柏忌繳出71桿，並以3天低於標準9桿的207桿，暫並列第17名。

總獎金200萬美元（約新台幣6052萬元）的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）波特蘭菁英賽，台灣有曾雅妮、林子涵、李旻、錢珮芸4人參賽，經過前2天激戰，僅錢珮芸1人晉級。

在稱為排名「移動日」的第3回合，錢珮芸從第1洞出發，前4洞都沒有抓博蒂機會，直到第5洞才順利開胡，前9洞就抓3博蒂，繳出近乎完美的33桿，排名也一度擠進領先群。

只可惜轉場過後，錢珮芸開始發生失誤，第10洞先吞柏忌，儘管第12洞又抓博蒂，但隨後第13、15洞都再吞柏忌，沒能延續之前的氣勢。

錢珮芸賽後受訪時曾提到，在這座球場每年都很容易出現低桿數，「因此最後2天一定要想辦法持續進攻、抓博蒂，否則桿數一下就會被拉開。」

她也透露，在這場比賽前換了新的推桿，打起來感覺好很多。而她在第3回合花了30推，3回合累積下來，在果嶺上也用了88推。

來自日本、年僅23歲的岩井明愛，在第3回合繳出全場最低的64桿，幫助她在前3天結束、以低於標準18桿的198桿獨居領先，並帶有2桿優勢進入最終回合。

