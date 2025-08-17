累壞了？民和國中棒球隊車禍 黃偉哲下令南市訓練教練不得擔任司機

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
嘉義縣番路鄉的民和國中棒球隊15日移地訓練返回嘉義途中發生車禍，教練與學生共8人嚴重受傷送醫，台南市體育局長陳良乾代表市長黃偉哲慰問。圖／南市體育局提供

嘉義縣番路鄉的民和國中棒球隊15日下午從高雄移地訓練返回嘉義途中，在國道3號北上官田路段撞到工程防撞車，教練與學生共8人嚴重受傷送醫，經醫師診治及病情稍穩定後，南市體育局長陳良乾16日下午代表市長到醫院關心並探視傷者及慰問家屬。市長黃偉哲呼籲全國各校，比賽或訓練時教練不宜單擔任司機。

陳良乾局說，自己也曾擔任過選手與教練，看到優秀的教練與選手目前於加護病房的情形，相當不捨，期盼這樣的意外不再發生。他強調南市所有運動團隊選手訓練及比賽時，教練不得擔任司機，學校應雇請專業車輛及司機，載運選手避免憾事再次發生。

南市體育局表示，南市身為棒球之都，面對同樣來自培育棒球選手搖籃的嘉義縣，看到民和國中教練及選手辛苦訓練後返家遇到如此重大車禍相當不捨，尤其台南市正積極準備8月17日即將舉辦的2025年第12屆亞洲盃青少棒錦標賽，聽到同樣是青少棒棒球隊因訓練車禍不幸的消息，市長黃偉哲關心教練及選手的傷勢，但為避免醫院救治困擾，昨請體育局長陳良乾前往奇美醫院等慰問與探視並致贈慰問禮品。

體育局指出，在永康奇美醫院公共事務室聯合柳營、佳里奇美團隊的協助下，分別瞭解教練及選手受傷情形與醫治進度，並依市長指示請醫療團隊協助全力醫治，市府將提供一切必要協助。

發生這樣的不幸事件，黃偉哲呼籲全國各級學校體育團隊進行訓練或比賽時務必重視教練帶隊訓練辛勞，選手於國內外訓練或比賽時所搭乘車輛，應搭乘遊覽車聘用專業司機運送，不宜由運動團隊教練等兼司機自行開車，避免教練疲勞駕駛提升行車風險。他也指示，對於比賽或訓練，南市學校應妥善規畫與安排，讓教練及選手獲得充分休息。

