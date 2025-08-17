聽新聞
0:00 / 0:00

成都世運會今閉幕 劉巧兮、江凱傑摘金 謝宗庭抱銀　

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
劉巧兮在世運會女子自由式滑輪速度過樁賽拿下金牌。圖／中華奧會提供
劉巧兮在世運會女子自由式滑輪速度過樁賽拿下金牌。圖／中華奧會提供

成都世運會今晚閉幕，我國代表團在倒數第二天賽事也再傳回奪牌捷報，首度列入世運會比賽項目的自由式滑輪，我國杭州亞運金牌好手劉巧兮在女子速度過樁賽事拿下金牌，健力賽場上，江凱傑以及7屆元老謝宗庭則是帶回1金、1銀，助我國代表團累積拿下3金、5銀、4銅。

兩年前的杭州亞運會就在自由式滑輪速度過樁賽拿下金牌的劉巧兮，今年因自由式滑輪首度列入世運會比賽項目，首度站上世運會舞台，而她在女子速度過樁賽資格賽就滑出所有選手最佳的成績晉級，並在8強賽淘汰我國另外一名好手陳貝怡後，又在4強賽與金牌戰連退伊朗薩拉克與中國大陸選手朱思怡，拿下我國代表團本屆第2面金牌。

劉巧兮賽後表示，在經過杭州亞運的奪金洗禮後，就知道與大陸選手的實力相近，讓她對於今年世運會充滿期待，也希望能好好享受，在成功奪金後她則說：「很難得世運會有我們這個項目，目標就是要完成自己設定的成績。」

至於上屆奪下2面銀牌的健力隊，昨天也大有斬獲，江凱傑在男子裝備中量級以蹲舉352.5公斤、臥推227.5公斤、硬舉342.5公斤，換算分數107.54分拿下金牌，連續7屆參賽的健力世界名人堂好手謝宗庭，則是在男子裝備輕量級賽事，以蹲舉285公斤、臥推210公斤、硬舉280公斤，換算分數105.81分拿下銀牌，也是個人生涯第5面世運會獎牌。

世大運 成都世大運

延伸閱讀

世運會／健力江凱傑硬舉逆轉摘金 奪我國代表團第3金

世運會／七屆健力元老謝宗庭摘銀 奪得生涯第5面世運會獎牌

世運會／亞運後再度摘金 劉巧兮珍惜首次世運會舞台 

世運會／速度過樁退中國大陸強敵摘金 劉巧兮贏得代表團第2金

相關新聞

成都世運會今閉幕 劉巧兮、江凱傑摘金 謝宗庭抱銀　

成都世運會今晚閉幕，我國代表團在倒數第二天賽事也再傳回奪牌捷報，首度列入世運會比賽項目的自由式滑輪，我國杭州亞運金牌好手...

游泳／蝶王王冠閎康復領軍 香港公開賽中華隊單日掃16獎牌

中華游泳代表隊今於2025香港公開游泳錦標賽游出不錯的成績，在「台灣蝶王」王冠閎雖然剛經過身體不適復出領軍下，單日襲捲6...

世運會／健力江凱傑硬舉逆轉摘金 奪我國代表團第3金

成都世運會健力賽事，我國在稍早由7屆元老謝宗庭在男子裝備輕量級賽事拿下一面銀牌後，晚間登場的男子裝備中量級賽事，江凱傑最...

新光盃熱門街舞總決賽登場 南韓LOCKING傳奇舞者來台助陣

由新光人壽主辦的2025「新光盃熱門街舞大賽」總決賽於今天火熱登場，在多位評審的見證下，霹靂舞公開組及女子組由B-BOY...

輕艇／張筑涵領軍女子K艇團體 輕艇激流亞錦賽奪銀

在中國舉行的亞洲輕艇激流錦標賽，由杭州亞運金牌得主張筑涵領軍，搭配吳亭儀、周芝瑾組成的台灣女子K艇團體，今天在決賽以18...

世運會／七屆健力元老謝宗庭摘銀 奪得生涯第5面世運會獎牌

成都世運會健力賽事在今天登場，我國好手今天相繼在男子、女子裝備輕量級決賽出賽，其中男子裝備輕量級賽事，七屆元老謝宗庭以蹲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。