世運會／健力江凱傑硬舉逆轉摘金 奪我國代表團第3金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
江凱傑在健力男子裝備中量級拿下金牌。圖／中華奧會提供
成都世運會健力賽事，我國在稍早由7屆元老謝宗庭在男子裝備輕量級賽事拿下一面銀牌後，晚間登場的男子裝備中量級賽事，江凱傑最終以蹲舉352.5公斤、臥推227.5公斤、硬舉342.5公斤，換算分數107.54分拿下金牌，也是我國代表團本屆的第3面金牌。

上屆世運會拿下2面銀牌的我國健力代表隊，今天再由7屆元老謝宗庭率先拿下銀牌，也是個人生涯第5面世運會金牌後，晚間登場的中量級賽事再度傳來捷報。

江凱傑在前兩項蹲舉、臥推比完後雖然一度暫居第5名，但最後一項的硬舉更是靠著342.5公斤的佳績硬是超車，最終以總和922.5公斤、總分107.54分逆轉拿下金牌；至於女子裝備中量級黃彥慈、洪秀靜則是分別拿下第4名與第7名。

射擊／賽外禁藥檢測有疑慮 奧運銅牌李孟遠自請停權配合調查

巴黎奧運我國射擊定向飛靶銅牌好手李孟遠，在近期被中華運動禁藥防治基金會列入禁賽名單並已自願停權接受調查，中華民國射擊協會...

世運會／速度過樁退中國大陸強敵摘金 劉巧兮贏得代表團第2金

成都世運會我國滑輪選手劉巧兮今天上午在自由式滑輪女子速度過樁賽中一路過關斬將，包括擊敗我國另外一名好手陳貝怡以及伊朗選手...

世運會／七屆健力元老謝宗庭摘銀 奪得生涯第5面世運會獎牌

成都世運會健力賽事在今天登場，我國好手今天相繼在男子、女子裝備輕量級決賽出賽，其中男子裝備輕量級賽事，七屆元老謝宗庭以蹲...

世運會／健力江凱傑硬舉逆轉摘金 奪我國代表團第3金

成都世運會健力賽事，我國在稍早由7屆元老謝宗庭在男子裝備輕量級賽事拿下一面銀牌後，晚間登場的男子裝備中量級賽事，江凱傑最...

游泳／蝶王王冠閎康復領軍 香港公開賽中華隊單日掃16獎牌

中華游泳代表隊今於2025香港公開游泳錦標賽游出不錯的成績，在「台灣蝶王」王冠閎雖然剛經過身體不適復出領軍下，單日襲捲6...

新光盃熱門街舞總決賽登場 南韓LOCKING傳奇舞者來台助陣

由新光人壽主辦的2025「新光盃熱門街舞大賽」總決賽於今天火熱登場，在多位評審的見證下，霹靂舞公開組及女子組由B-BOY...

