世運會／健力江凱傑硬舉逆轉摘金 奪我國代表團第3金
成都世運會健力賽事，我國在稍早由7屆元老謝宗庭在男子裝備輕量級賽事拿下一面銀牌後，晚間登場的男子裝備中量級賽事，江凱傑最終以蹲舉352.5公斤、臥推227.5公斤、硬舉342.5公斤，換算分數107.54分拿下金牌，也是我國代表團本屆的第3面金牌。
上屆世運會拿下2面銀牌的我國健力代表隊，今天再由7屆元老謝宗庭率先拿下銀牌，也是個人生涯第5面世運會金牌後，晚間登場的中量級賽事再度傳來捷報。
江凱傑在前兩項蹲舉、臥推比完後雖然一度暫居第5名，但最後一項的硬舉更是靠著342.5公斤的佳績硬是超車，最終以總和922.5公斤、總分107.54分逆轉拿下金牌；至於女子裝備中量級黃彥慈、洪秀靜則是分別拿下第4名與第7名。
