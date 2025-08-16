游泳／蝶王王冠閎康復領軍 香港公開賽中華隊單日掃16獎牌

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王冠閎（後）與陪練林怡成（左1）。圖／游泳協會提供
王冠閎（後）與陪練林怡成（左1）。圖／游泳協會提供

中華游泳代表隊今於2025香港公開游泳錦標賽游出不錯的成績，在「台灣蝶王」王冠閎雖然剛經過身體不適復出領軍下，單日襲捲6金7銀3銅，其中李姵萱更包辦50公尺蝶式和自由式雙金，兩項都突破個人最佳，另在男子200公尺蛙式中台大泳將蔡睿閎雖然只獲得銀牌，但飆出2分13秒01打破了由李炫諺保持了10的全國紀錄2分13秒09，成為新一任的台灣蛙王。

香港公開游泳錦標賽算是東亞頗具知名度的賽事，今年依舊於維多利亞游泳館舉行，今年共有台灣、香港、印度、澳門和香港各游泳俱樂部約50個單位左右，共計多達1344人次參賽，中華隊今年由祕書長曾正宗、訓輔委員蕭淑芬帶領亞培和潛優選手多達49名選手參賽，其中不少都是在20歲以下的潛力新星。

總教練李澄峯說：「主要是讓年輕選手多參與比賽，目前在協會、國訓中心及整個培訓隊教練選手共同的努力之下，再繼續加油提升成績實力，希望明年亞運除了冠閎及星皓以外能夠再多培養一些在亞運會上有競爭能力的選手！」

今年中華隊陣容中名氣最大自然屬甫於萊茵魯爾世大運奪下200蝶銀牌的「台灣蝶王」王冠閎，但他主要是「以賽代訓」並沒有報名主項200蝶，今先參加了100、400自的比賽，在100自以50秒23輕鬆摘金，但在400自決賽中游出3分56秒84以0.13秒之差被排在第八水道的香港選手賴敬和攔胡而屈居銀牌。

王冠閎雖然在最後階段發現賴敬和領先，最後才試圖反超可惜仍無緣金牌，但王冠閎不以為意的說：「這次報名50、100和400自主要是為10月全運做熱身，但400自真的有兩年多沒比過了，後面有看到他，但沒關係，主要是比完世大運之後，我覺得太疲憊了，目前身體恢復狀才六成，可以游出這樣的成績已經很滿意了。」

今中華隊陣中表現最搶眼是專攻短距離的李姵萱，她在女子50仰、50自中分別游出28秒94和25秒93摘下雙金，成績都突破個人新高，她曾經去年2月第11屆亞洲分齡錦標賽 於15至17歲組50仰拿下金牌並且以29秒02打破全國紀錄29秒12後就遭遇瓶頸，沒想到這次出國外參賽終於再度取得個人突破。

李姵萱開心的笑著說：「主要是旁邊有三個可愛的學姐一直在鼓勵我，對今天這個成績覺得滿意，在國內跟自己選手比反而比有壓力，出國比賽有很多高手，反而比來更刺激。」

亞運 王冠閎 中華隊

