新光盃熱門街舞總決賽登場 南韓LOCKING傳奇舞者來台助陣

由新光人壽主辦的2025「新光盃熱門街舞大賽」總決賽於今天火熱登場，在多位評審的見證下，霹靂舞公開組及女子組由B-BOY QIRU、B-GIRL CHURA奪冠；網路人氣獎排舞、霹靂舞則分別由YING-FENG POP及詹豐華拔得頭籌。

新光盃作為國內首家也是唯一長期獨資舉辦熱門街舞比賽的私人企業，為提供選手們更寬闊的熱身及備賽場地，且更貼近國際賽事的規模舞台，因此今年初賽首度移師至台北體育館舉行，並邀請具有南韓LOCKING傳奇舞者之稱的Woong老師擔任決賽評審，為晉級決賽者開設免費大師班，鼓勵選手不斷精進自我。

同時，也將本屆賽事總獎金提高至136萬元，Unlimited、U18及U15組，冠軍可分別獲得10萬元、8萬元及6萬元獎金，並持續提供60萬的海外榮譽獎金，鼓勵選手積極爭取躍上國際舞台的機會。

多年來新光盃一路創新，如2017年起於國內首創國外參賽獎金，鼓勵得獎者出國比賽，幫助台灣舞者勇敢躍上國際舞台，並引進外籍韓國、日本師資擔任評審，將國際視野引進台灣。為讓大眾有更平等友善的性別意識，延續2024年賽事新設「B-GIRL」女子霹靂舞項目，本屆新光盃邀請香港B-GIRL LADYBANAN擔任評審，並吸引沖繩知名B-GIRL CHURA報名參賽且奪下冠軍，顯示新光人壽對於女力的推廣與重視。

新光人壽長期落實ESG永續經營，因此新光盃除了與國際接軌，更透過賽事舉辦連結公益，擴大企業永續影響力。自2022年起運用公益NFT投入偏鄉街舞推廣， 2024年更以新光「幸福的功課」培力計畫前進校園，攜手具豐富教學經驗的霹靂舞選手，將街舞播種至偏鄉為學童扎下街舞藝術的種子，並結合新光人壽長期自辦的足球、繪畫、電競及金融保險等課程加入，為偏鄉學生建立全方位的課程營隊，促使多元文化在國內持續深耕茁壯。