世運會／七屆健力元老謝宗庭摘銀 奪得生涯第5面世運會獎牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
健力好手謝宗庭在男子裝備輕量級拿下銀牌，也是個人生涯第5面世運會獎牌。圖／中華奧會提供
健力好手謝宗庭在男子裝備輕量級拿下銀牌，也是個人生涯第5面世運會獎牌。圖／中華奧會提供

成都世運會健力賽事在今天登場，我國好手今天相繼在男子、女子裝備輕量級決賽出賽，其中男子裝備輕量級賽事，七屆元老謝宗庭以蹲舉285公斤、臥推210公斤、硬舉280公斤，換算分數105.81分拿下銀牌，生涯世運會已累積拿下1金、3銀、1銅。

上屆成都世運會共拿下2面銀牌的我國健力隊，今年再度派出8位選手參賽，其中包括上屆在男子裝備輕量級拿下銀牌的七屆元老謝宗庭再度參賽，最終他以蹲舉285公斤、臥推210公斤、硬舉280公斤，換算分數105.81分拿下銀牌，不僅是他世運會生涯7度參賽以來的第5面獎牌，也是第3面銀牌。

至於上屆世運會遭判失格的林逸鈞則是以蹲舉270公斤、臥推190公斤、硬舉250公斤，換算分數104.28排名第5名作收。

而女子輕量級曾姿穎則是以蹲舉185公斤、臥推115公斤、硬舉170公斤，總重量470公斤換算分數96.70分，排名第5名作收，至於金牌則是由波蘭選手庫拉（Zuzanna Kula）以總分114.81分奪得。

射擊／賽外禁藥檢測有疑慮 奧運銅牌李孟遠自請停權配合調查

巴黎奧運我國射擊定向飛靶銅牌好手李孟遠，在近期被中華運動禁藥防治基金會列入禁賽名單並已自願停權接受調查，中華民國射擊協會...

世運會／速度過樁退中國大陸強敵摘金 劉巧兮贏得代表團第2金

成都世運會我國滑輪選手劉巧兮今天上午在自由式滑輪女子速度過樁賽中一路過關斬將，包括擊敗我國另外一名好手陳貝怡以及伊朗選手...

世運會／亞運後再度摘金 劉巧兮珍惜首次世運會舞台 

2025年第12屆成都世界運動會，中華代表團於今天再傳捷報，劉巧兮在女子自由式滑輪速度過樁決賽2：0技壓中國大陸地主朱思...

體操／補足併腿弱點 林育信透露李智凱9月拚新動作發表

我國「鞍馬王子」李智凱在今年5月復出參加體操世界盃保加利亞瓦納站賽事，並針對新周期進行新動作的測試後，教練林育信在今天出...

體操／小小體操營邁入第6屆持續挖掘人才 鄭焜杰之子從學員變國手

由華南銀行主辦的「小小體操營」在今年邁入第6屆，並再度邀請國家隊教練林育信攜手大同高中教練鄭焜杰共同打造明星級營隊課程，...

