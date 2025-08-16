世運會／七屆健力元老謝宗庭摘銀 奪得生涯第5面世運會獎牌

成都世運會健力賽事在今天登場，我國好手今天相繼在男子、女子裝備輕量級決賽出賽，其中男子裝備輕量級賽事，七屆元老謝宗庭以蹲舉285公斤、臥推210公斤、硬舉280公斤，換算分數105.81分拿下銀牌，生涯世運會已累積拿下1金、3銀、1銅。

上屆成都世運會共拿下2面銀牌的我國健力隊，今年再度派出8位選手參賽，其中包括上屆在男子裝備輕量級拿下銀牌的七屆元老謝宗庭再度參賽，最終他以蹲舉285公斤、臥推210公斤、硬舉280公斤，換算分數105.81分拿下銀牌，不僅是他世運會生涯7度參賽以來的第5面獎牌，也是第3面銀牌。

至於上屆世運會遭判失格的林逸鈞則是以蹲舉270公斤、臥推190公斤、硬舉250公斤，換算分數104.28排名第5名作收。

而女子輕量級曾姿穎則是以蹲舉185公斤、臥推115公斤、硬舉170公斤，總重量470公斤換算分數96.70分，排名第5名作收，至於金牌則是由波蘭選手庫拉（Zuzanna Kula）以總分114.81分奪得。