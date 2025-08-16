輕艇／張筑涵領軍女子K艇團體 輕艇激流亞錦賽奪銀

在中國舉行的亞洲輕艇激流錦標賽，由杭州亞運金牌得主張筑涵領軍，搭配吳亭儀、周芝瑾組成的台灣女子K艇團體，今天在決賽以185秒29摘下銀牌。

綽號「豬排」的張筑涵不僅是台灣首名連2屆奧運輕艇激流國手，還曾在2022杭州亞運摘下金牌，已經32歲的她在這次輕艇激流亞錦賽領軍台灣女子K艇團體賽，與2名學妹吳亭儀、周芝瑾攜手上陣，最後幫助台灣勇奪銀牌，而金牌由中國隊帶走，銅牌則是哈薩克隊。

繼2017年再度登上輕艇激流亞錦賽的團體賽頒獎台，張筑涵接受中央社採訪時表示，賽前就設定目標「坐二望一」，甚至有機會與地主中國隊一搏，雖然最後以銀牌作收，但她仍覺得很開心，畢竟團體賽相當考驗隊友間的默契、臨場調整能力，張筑涵笑說比個人賽還有趣。

值得一提的是，過去幾年台灣女子K艇團體賽一直是「2缺1」，始終湊不齊選手參加，這次亞錦賽也差點無法成行，然而昨天拿到女子C艇個人銅牌的周芝瑾，剛好之前也有練過K艇的經驗，因此在張筑涵向教練推薦下，讓這支台灣女子K艇團體如願成軍，並成功登上頒獎台。

目標鎖定2026名古屋亞運拚女子K艇個人賽衛冕，張筑涵甚至有機會尋求連4屆亞運奪牌的台灣第1人紀錄，不過她謙虛表示，目前先按部就班訓練，積極爭取代表台灣前進亞運的門票。