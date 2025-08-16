快訊

中職／不敗神話換人！後勁跨季22連勝寫新史 雄鷹打線逆轉示愛

川普稱在他任內「習近平保證不侵台」 陸駐美使館火速回應

長期感情不睦…新北土城驚傳7旬兒疑持刀追砍9旬母 2人送醫搶救

輕艇／張筑涵領軍女子K艇團體 輕艇激流亞錦賽奪銀

中央社／ 台北16日電
2025亞洲輕艇激流錦標賽台灣女子K艇團隊由杭州亞運金牌得主張筑涵（右）領軍，搭檔吳亭儀（中）、周芝瑾（左）出征，16日成功在團體賽摘下銀牌。輕艇協會提供／中央社
2025亞洲輕艇激流錦標賽台灣女子K艇團隊由杭州亞運金牌得主張筑涵（右）領軍，搭檔吳亭儀（中）、周芝瑾（左）出征，16日成功在團體賽摘下銀牌。輕艇協會提供／中央社

在中國舉行的亞洲輕艇激流錦標賽，由杭州亞運金牌得主張筑涵領軍，搭配吳亭儀、周芝瑾組成的台灣女子K艇團體，今天在決賽以185秒29摘下銀牌。

綽號「豬排」的張筑涵不僅是台灣首名連2屆奧運輕艇激流國手，還曾在2022杭州亞運摘下金牌，已經32歲的她在這次輕艇激流亞錦賽領軍台灣女子K艇團體賽，與2名學妹吳亭儀、周芝瑾攜手上陣，最後幫助台灣勇奪銀牌，而金牌由中國隊帶走，銅牌則是哈薩克隊。

繼2017年再度登上輕艇激流亞錦賽的團體賽頒獎台，張筑涵接受中央社採訪時表示，賽前就設定目標「坐二望一」，甚至有機會與地主中國隊一搏，雖然最後以銀牌作收，但她仍覺得很開心，畢竟團體賽相當考驗隊友間的默契、臨場調整能力，張筑涵笑說比個人賽還有趣。

值得一提的是，過去幾年台灣女子K艇團體賽一直是「2缺1」，始終湊不齊選手參加，這次亞錦賽也差點無法成行，然而昨天拿到女子C艇個人銅牌的周芝瑾，剛好之前也有練過K艇的經驗，因此在張筑涵向教練推薦下，讓這支台灣女子K艇團體如願成軍，並成功登上頒獎台。

目標鎖定2026名古屋亞運拚女子K艇個人賽衛冕，張筑涵甚至有機會尋求連4屆亞運奪牌的台灣第1人紀錄，不過她謙虛表示，目前先按部就班訓練，積極爭取代表台灣前進亞運的門票。

輕艇 張筑涵 2022杭州亞運

延伸閱讀

世運會／亞運後再度摘金 劉巧兮珍惜首次世運會舞台 

亞洲盃男籃／南韓外線熄火 中國睽違10年重返4強

亞洲盃男籃／中華隊返8強有感而發？歸化洋將戴維斯：我需要籃球合約

花式滑冰／李宇翔亞錦賽奪銀 積極備戰冬奧資格賽

相關新聞

射擊／賽外禁藥檢測有疑慮 奧運銅牌李孟遠自請停權配合調查

巴黎奧運我國射擊定向飛靶銅牌好手李孟遠，在近期被中華運動禁藥防治基金會列入禁賽名單並已自願停權接受調查，中華民國射擊協會...

世運會／速度過樁退中國大陸強敵摘金 劉巧兮贏得代表團第2金

成都世運會我國滑輪選手劉巧兮今天上午在自由式滑輪女子速度過樁賽中一路過關斬將，包括擊敗我國另外一名好手陳貝怡以及伊朗選手...

世運會／七屆健力元老謝宗庭摘銀 奪得生涯第5面世運會獎牌

成都世運會健力賽事在今天登場，我國好手今天相繼在男子、女子裝備輕量級決賽出賽，其中男子裝備輕量級賽事，七屆元老謝宗庭以蹲...

輕艇／張筑涵領軍女子K艇團體 輕艇激流亞錦賽奪銀

在中國舉行的亞洲輕艇激流錦標賽，由杭州亞運金牌得主張筑涵領軍，搭配吳亭儀、周芝瑾組成的台灣女子K艇團體，今天在決賽以18...

世運會／亞運後再度摘金 劉巧兮珍惜首次世運會舞台 

2025年第12屆成都世界運動會，中華代表團於今天再傳捷報，劉巧兮在女子自由式滑輪速度過樁決賽2：0技壓中國大陸地主朱思...

體操／補足併腿弱點 林育信透露李智凱9月拚新動作發表

我國「鞍馬王子」李智凱在今年5月復出參加體操世界盃保加利亞瓦納站賽事，並針對新周期進行新動作的測試後，教練林育信在今天出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。