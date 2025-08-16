世運會／亞運後再度摘金 劉巧兮珍惜首次世運會舞台
2025年第12屆成都世界運動會，中華代表團於今天再傳捷報，劉巧兮在女子自由式滑輪速度過樁決賽2：0技壓中國大陸地主朱思怡，摘下代表團第2金，對於今年世運會首度新設自由式滑輪溜冰，劉巧兮也坦言相當珍惜這個舞台。
曾獲世錦賽與杭州亞運金牌的劉巧兮，資格賽以4秒283總排名第1的成績晉級，接著8強賽上演中華隊內戰，劉巧兮擊敗陳貝怡進入準決賽，準決賽劉巧兮面對伊朗選手薩拉克（Esfahani Romina Salek），再以直落二過關晉級金牌戰，並於決賽時面對地主連拿兩回合封后。
劉巧兮賽後表示，亞運結束後感受到跟大陸選手的實力都很接近，「來成都比賽，一直提醒自己要放鬆，好好享受比賽。」同時劉巧兮坦言，對上自家人是印象最深刻也最緊張，「開賽前就希望不要對到，但也對自己說不管遇到誰，心情都應該要穩住。」
劉巧兮笑說，這次金牌的小巧思，可以作為一個她很喜歡的漂亮吊飾。戴在身上時，讓她更覺得在後續的大賽面對低潮時，看一看它，就很有激發自己的感覺，「很難得世運會有我們這個項目，目標就是要完成自己設定的成績。因為世運會是我第一次比，也可能是最後一次，下一次真的不知道是什麼時候。」
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言