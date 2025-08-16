快訊

假觀光真坐檯陪酒！K歌城密室擠滿人 21名泰女全被帶回

吳淑珍「姿勢性低血壓」一度休克 醫示警一情況恐有生命危險

世運會／亞運後再度摘金 劉巧兮珍惜首次世運會舞台 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
劉巧兮在世運會拿下金牌，也是代表團本屆第二金。圖／中華奧會提供
劉巧兮在世運會拿下金牌，也是代表團本屆第二金。圖／中華奧會提供

2025年第12屆成都世界運動會，中華代表團於今天再傳捷報，劉巧兮在女子自由式滑輪速度過樁決賽2：0技壓中國大陸地主朱思怡，摘下代表團第2金，對於今年世運會首度新設自由式滑輪溜冰，劉巧兮也坦言相當珍惜這個舞台。

曾獲世錦賽與杭州亞運金牌的劉巧兮，資格賽以4秒283總排名第1的成績晉級，接著8強賽上演中華隊內戰，劉巧兮擊敗陳貝怡進入準決賽，準決賽劉巧兮面對伊朗選手薩拉克（Esfahani Romina Salek），再以直落二過關晉級金牌戰，並於決賽時面對地主連拿兩回合封后。

劉巧兮賽後表示，亞運結束後感受到跟大陸選手的實力都很接近，「來成都比賽，一直提醒自己要放鬆，好好享受比賽。」同時劉巧兮坦言，對上自家人是印象最深刻也最緊張，「開賽前就希望不要對到，但也對自己說不管遇到誰，心情都應該要穩住。」

劉巧兮笑說，這次金牌的小巧思，可以作為一個她很喜歡的漂亮吊飾。戴在身上時，讓她更覺得在後續的大賽面對低潮時，看一看它，就很有激發自己的感覺，「很難得世運會有我們這個項目，目標就是要完成自己設定的成績。因為世運會是我第一次比，也可能是最後一次，下一次真的不知道是什麼時候。」

亞運 世運會 世錦賽

延伸閱讀

世運會／速度過樁退中國大陸強敵摘金 劉巧兮贏得代表團第2金

世運會／李思詩兩分砲、杜雅婷中繼好投 中華女壘進四強戰加拿大

世運會／女壘李思詩連2戰開轟 台灣擊敗荷蘭晉4強

世運會／決賽遭推擠失速 趙祖政第7名作收淚灑賽場

相關新聞

射擊／賽外禁藥檢測有疑慮 奧運銅牌李孟遠自請停權配合調查

巴黎奧運我國射擊定向飛靶銅牌好手李孟遠，在近期被中華運動禁藥防治基金會列入禁賽名單並已自願停權接受調查，中華民國射擊協會...

世運會／速度過樁退中國大陸強敵摘金 劉巧兮贏得代表團第2金

成都世運會我國滑輪選手劉巧兮今天上午在自由式滑輪女子速度過樁賽中一路過關斬將，包括擊敗我國另外一名好手陳貝怡以及伊朗選手...

世運會／亞運後再度摘金 劉巧兮珍惜首次世運會舞台 

2025年第12屆成都世界運動會，中華代表團於今天再傳捷報，劉巧兮在女子自由式滑輪速度過樁決賽2：0技壓中國大陸地主朱思...

體操／補足併腿弱點 林育信透露李智凱9月拚新動作發表

我國「鞍馬王子」李智凱在今年5月復出參加體操世界盃保加利亞瓦納站賽事，並針對新周期進行新動作的測試後，教練林育信在今天出...

體操／小小體操營邁入第6屆持續挖掘人才 鄭焜杰之子從學員變國手

由華南銀行主辦的「小小體操營」在今年邁入第6屆，並再度邀請國家隊教練林育信攜手大同高中教練鄭焜杰共同打造明星級營隊課程，...

電競／奪冠將能對戰閃電狼 台中電競嘉年華23日登場 

歷經七年淬鍊，場場升級，由市府主辦的2025電競嘉年華即將於8月23至24日首度在台中火車站二樓平台引爆全場，今年規劃以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。