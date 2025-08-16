世運會／亞運後再度摘金 劉巧兮珍惜首次世運會舞台 

2025年第12屆成都世界運動會，中華代表團於今天再傳捷報，劉巧兮在女子自由式滑輪速度過樁決賽2：0技壓中國大陸地主朱思怡，摘下代表團第2金，對於今年世運會首度新設自由式滑輪溜冰，劉巧兮也坦言相當珍惜這個舞台。

曾獲世錦賽與杭州亞運金牌的劉巧兮，資格賽以4秒283總排名第1的成績晉級，接著8強賽上演中華隊內戰，劉巧兮擊敗陳貝怡進入準決賽，準決賽劉巧兮面對伊朗選手薩拉克（Esfahani Romina Salek），再以直落二過關晉級金牌戰，並於決賽時面對地主連拿兩回合封后。

劉巧兮賽後表示，亞運結束後感受到跟大陸選手的實力都很接近，「來成都比賽，一直提醒自己要放鬆，好好享受比賽。」同時劉巧兮坦言，對上自家人是印象最深刻也最緊張，「開賽前就希望不要對到，但也對自己說不管遇到誰，心情都應該要穩住。」

劉巧兮笑說，這次金牌的小巧思，可以作為一個她很喜歡的漂亮吊飾。戴在身上時，讓她更覺得在後續的大賽面對低潮時，看一看它，就很有激發自己的感覺，「很難得世運會有我們這個項目，目標就是要完成自己設定的成績。因為世運會是我第一次比，也可能是最後一次，下一次真的不知道是什麼時候。」