射擊／賽外禁藥檢測有疑慮 奧運銅牌李孟遠自請停權配合調查

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
巴黎奧運射擊定向飛靶銅牌李孟遠。聯合報系資料照
巴黎奧運射擊定向飛靶銅牌李孟遠。聯合報系資料照

巴黎奧運我國射擊定向飛靶銅牌好手李孟遠，在近期被中華運動禁藥防治基金會列入禁賽名單並已自願停權接受調查，中華民國射擊協會理事長陳士魁在今天表示，李孟遠疑似是在就醫過程遭到污染，第一時間就已經向基金會提出說明並自請停權，靜待調查結果出爐。

李孟遠去年在巴黎奧運射下我國史上首面射擊獎牌，而上月他也剛前往義大利參加完世界盃賽事，不過在賽外的飛行檢測過程中遭驗出禁藥成分，不過李孟遠第一時間就決定配合調查，並暫時停權。

中華民國射擊協會理事長陳士魁指出，李孟遠應是在就醫過程遭到污染，且檢測到的量相當小，李孟遠也相當配合並已向中華運動禁藥防治基金會提出說明，「射擊選手很少會有服用禁藥的狀況，過程可能有點冤枉，檢測到的量也很微小，但協會確實應該要負起沒有把選手照顧好的責任。」

陳士魁指出，在事發後李孟遠的態度非常良好也相當配合，並且認為自己坦蕩蕩，目前將靜待基金會的判別結果出爐。

