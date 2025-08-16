體操／補足併腿弱點 林育信透露李智凱9月拚新動作發表

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
林育信（右5）透露李智凱將在9月份的巴黎世界挑戰盃中發表新動作。記者劉肇育／攝影
林育信（右5）透露李智凱將在9月份的巴黎世界挑戰盃中發表新動作。記者劉肇育／攝影

我國「鞍馬王子」李智凱在今年5月復出參加體操世界盃保加利亞瓦納站賽事，並針對新周期進行新動作的測試後，教練林育信在今天出席活動時也透露，李智凱預計在9月份的巴黎世界挑戰盃力拚發表新動作，挑戰台灣男子體操的新紀錄。

曾在東京奧運拿下鞍馬銀牌的李智凱，在去年力拚巴黎奧運參賽資格落空後，為了解決困擾多時的腳踝傷勢問題決定動手術治療，並且在今年1月才開始恢復正常訓練。

不過為了因應體操新周期的規則變化，過去以湯瑪斯迴旋打遍天下的李智凱，也不得不針對新規則進行調整，教練林育信說：「現在10個動作改成8個，其中有4個動作不能做湯瑪士迴旋，所以我們必須找到其他的元素，尤其是過去『併腿』就是就是他最弱的部分，過去10年他幾乎沒有練過併腿，所以我們必須趕快去適應。」

林育信透露，儘管李智凱的新動作仍需要時間進行調整，目前訓練也希望他能以成隊的成績為主，但在9月份的巴黎世界挑戰盃中，也希望李智凱能夠發表鞍馬全新動作，甚至是取得新動作的認證和命名權，成為台灣首位達成此紀錄的男子體操選手。

除了李智凱外，林育信也談到去年巴黎奧運後進入到國訓中心訓練的唐嘉鴻，並認為他是目前狀況最好也是最有可能爭奪獎牌的選手，尤其是他與李智凱只要能保持健康，不論是明年亞運還是3年後的洛杉磯奧運，都有機會帶領我國男子體操隊在成隊競賽搶下佳績。

李智凱 林育信 唐嘉鴻

