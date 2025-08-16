體操／小小體操營邁入第6屆持續挖掘人才 鄭焜杰之子從學員變國手

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
華南銀行小小體操營在今年邁入第六屆。記者劉肇育／攝影
華南銀行小小體操營在今年邁入第六屆。記者劉肇育／攝影

由華南銀行主辦的「小小體操營」在今年邁入第6屆，並再度邀請國家隊教練林育信攜手大同高中教練鄭焜杰共同打造明星級營隊課程，而林育信也透露，小小體操營從首屆舉辦至今，已經有選手成為亞青國手，其中正包括教練鄭焜杰的兒子鄭丞佑。

華南銀行自2018年首度舉辦小小體操營至今已經邁入第6屆，每年除了挖掘不少體操新星外，更提供訓練經費、比賽津貼、營養補助及物理治療等資源，並以金融專業協助選手透過信託方式妥善管理贊助資金，讓選手無須擔心財務問題。

華南銀行董事長陳芬蘭說：「華南銀行長期挹注資源，積極扶植台灣體育潛力新星蕭佑然、曾為聖、賴品儒、洪源禧等，華南銀行期待成為選手勇敢追夢的堅實後盾及台灣體操發展的堅實力量。」

而今年再度擔任營隊總教練的林育信也表示，小小體操營從首屆舉辦至今已經有選手成為亞洲青少年國手，也代表營隊在挖掘人才上有所收穫，甚至成為不少對於體操有興趣的小朋友就此展開體操訓練生涯的開端，「我相信未來會有愈來愈多選手加入到國家隊，這將讓國家隊在訓練上更加順手。」

其中大同高中教練鄭焜杰的兒子鄭丞佑正是第二屆小小體操營的MVP，當時他更從偶像李智凱手中獲得獎勵，而今年6月他也首度披上國家隊戰袍出征亞青賽，並且在地板、跳馬都挺進到決賽。

