電競／奪冠將能對戰閃電狼 台中電競嘉年華23日登場
歷經七年淬鍊，場場升級，由市府主辦的2025電競嘉年華即將於8月23至24日首度在台中火車站二樓平台引爆全場，今年規劃以「全民共玩」為主軸，以快打旋風以及傳說對決兩遊戲，打破年齡與經驗的界線，同時將邀請在地職業戰隊、不老戰隊、電競校隊及知名COSER網紅一起來互動。
台中市運動局指出，本屆活動聚焦兩大電競項目，包含人氣手機遊戲《傳說對決》與經典格鬥遊戲《快打旋風6》，同時也是2026名古屋亞運的比賽項目，吸引眾多在地與全國好手報名挑戰，「快打旋風6」八強將於活動現場決戰；「傳說對決」則由四強現場角逐冠軍，最讓玩家們吸睛的是，傳說對決獲得冠軍的隊伍也特別安排和職業戰隊「閃電狼 Flash Wolves」交流對戰，讓市民能近距離觀賞高水準的電競對決。
除了賽事精彩，活動內容也更加多元與生活化，期盼吸引更多家庭與一般市民一同參與。特別受到矚目的「親子趣味競賽」，不需要專業設備或遊戲經驗，只要爸爸媽媽、小朋友攜手組隊，就能參與闖關挑戰與互動遊戲。現場還設有 Switch 體驗賽、懷舊街機、格鬥遊戲試玩、市集和直播互動外，也有邀請粉絲數破萬的知名Coser網紅何苔抬、曾甜來到現場近距離來場擂台互動，打造全年齡參與的共享體驗。
運動局補充，本次活動將在8月23日、24日一連兩天在台中火車站二樓平台舉行，更多活動資訊可上「2025台中電競嘉年華」或台中市運動局臉書粉絲專頁查詢，市府誠摯邀請市民朋友踴躍參與，一起感受電競的熱血、溫度與城市的連結。
