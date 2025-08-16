快訊

世運會／速度過樁退中國大陸強敵摘金 劉巧兮贏得代表團第2金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞運金牌國手劉巧兮在成都世運會自由式滑輪女子速度過樁賽奪下一面金牌。圖／中華奧會提供
亞運金牌國手劉巧兮在成都世運會自由式滑輪女子速度過樁賽奪下一面金牌。圖／中華奧會提供

成都世運會我國滑輪選手劉巧兮今天上午在自由式滑輪女子速度過樁賽中一路過關斬將，包括擊敗我國另外一名好手陳貝怡以及伊朗選手挺進到金牌戰後，再以2：0擊退中國大陸地主選手朱思怡，拿下我國代表團本屆賽事第2面金牌。

我國滑輪溜冰代表隊在日前的競速溜冰一口氣收穫3面銀牌後，今天則輪到自由式滑輪隊登場，在今天上午舉行的自由式輪滑女子速度過樁賽中，我國兩名參賽好手劉巧兮、陳貝怡在經過資格賽兩趟的競速後，分別以第1名和第8名晉級淘汰賽，但也因此在8強賽就提前碰頭。

在淘汰賽階段選手將兩兩競速，先拿下2局的一方將能勝出，最終劉巧兮也以2：0在內戰中擊敗陳貝怡並晉級到4強賽，再以2：0擊敗伊朗好手取得爭金資格。

金牌戰劉巧兮面對上地主好手朱思怡，最終再以2：0勝出，奪下金牌，繼杭州亞運奪下金牌後，再度在國際綜合運動會為我國拿下金牌，總統賴清德在接獲喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現。

亞運 世運會 滑輪溜冰

