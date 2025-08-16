聽新聞
世運會／中華隊第2金！劉巧兮速度過樁擊敗中國選手
在中國舉行的成都世界運動會，台灣滑輪溜冰21歲好手劉巧兮今天在自由式女子速度過樁金牌戰，以直落二擊敗中國選手朱思怡，替中華代表團進帳本屆第2面金牌。
國小3年級開始接觸滑輪溜冰的劉巧兮很早就展現潛力，被譽為「天才少女」的她，國中就選上國家代表隊，在轉戰成人組後依舊保持不俗成績，並於2年前的杭州亞運，以19歲之姿摘下自由式女子速度過樁金牌。
這次代表中華隊前進成都世運會，劉巧兮今天在自由式女子速度過樁展現宰制力，不僅在預賽以總排第1名晉級，進入採3局2勝制的淘汰賽，再接連擊敗隊友陳貝怡、伊朗選手羅米納（Salek Esfahani Romina），如願晉級金牌戰，最後力退中國好手朱思怡，生涯首次參加世運會即摘金，並進帳中華代表團本屆第2面金牌。
FB留言