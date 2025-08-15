快訊

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

馬拉松／北富銀與萬事達卡招募卡友 一同挑戰東京馬拉松

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台北富邦銀行與東京馬拉松官方支付合作夥伴萬事達卡攜手合作，推出「Mastercard北富銀東京馬拉松2026訓練營」。圖／台北富邦銀行提供
台北富邦銀行與東京馬拉松官方支付合作夥伴萬事達卡攜手合作，推出「Mastercard北富銀東京馬拉松2026訓練營」。圖／台北富邦銀行提供

2026年東京馬拉松即將於明年3月登場，台北富邦銀行與東京馬拉松官方支付合作夥伴萬事達卡攜手合作，推出「Mastercard北富銀東京馬拉松 2026 訓練營」，限時招募正式開跑。

北富銀指出，只要在今年9月1日至9月30日期間，使用台北富邦萬事達卡信用卡累積消費滿20,000 元，即可獲得報名面試資格。面試將評估跑步經驗、參賽動機與社群影響力，最終將精選35位卡友進入訓練營行列，專屬獎勵包含：免費12週馬拉松專業訓練課程，東京馬拉松2026參賽名額與豐富專屬裝備，與志同道合卡友共組跑者社群，一起挑戰夢想舞台。

台北富邦銀行消金暨信用卡總處執行副總經理陳弘儒表示，富邦卡致力於為卡友創造更多元、豐富的生活體驗。富邦金控多年來贊助台北馬拉松、新北萬金石馬拉松田中馬拉松以及高雄馬拉松等台灣重要賽事外，此次與Mastercard 合作，希望透過專業教練課程與社群支持機制，幫助更多卡友從日常生活踏上國際賽道，實現挑戰自我、站上世界舞台的夢想。這不只是一場比賽，更是一段足以改變人生的旅程。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，台灣民眾運動風氣盛行且熱愛參加馬拉松賽事，今年參加東京馬拉松的台灣跑者人數高達1,500人，已連續三年位居海外參賽跑者人數第二名。萬事達卡身為東京馬拉松2026官方支付合作夥伴，特別攜手台北富邦銀行推出一系列精彩的東京馬拉松2026相關活動，要讓卡友有更多機會親臨亞洲唯一的世界七大馬賽事，開啟更多熱血與無價的時刻。

訓練營將於 2025 年12月正式開課，由兩位經驗豐富的專業教練聯手規劃與帶領，黃毓軒（愛迪生）現任 GARMIN GRC 總教練與聚光運動公司負責人。擁有十年以上教學經驗，訓練風格科學嚴謹、富同理心，幫助無數跑者突破成績。課表靈活、貼近生活，是許多跑者長期信賴的教練夥伴。

林盈祥（阿祥）是專業跑步教練、運動生物力學碩士，現任富邦路跑社與多個跑團教練。自小熱愛田徑，擁有多年教學經驗，擅長透過科學分析跑姿與數據，提供精準的訓練建議。教學風格穩健細緻，著重內容本質與學習效果，以紮實實力建立長遠影響力。

東京馬拉松 田中馬拉松 萬金石馬拉松

延伸閱讀

中職／FA mini初應援來了！有學霸女孩、也有人第一志願就是富邦

SOD玩真的！首位台灣女優登場真面目曝光！赴日面試結局「濕透爆哭」

桃園海客季開幕推8大主題客庄樂遊 蘇俊賓力推米寶路跑玩水槍跑馬拉松

中職／豪取18分後遭冰風暴強襲 悍將要提防8月慘案重演

相關新聞

世運會／李思詩兩分砲、杜雅婷中繼好投 中華女壘進四強戰加拿大

中華女壘代表隊今天在分組賽最後一場面對荷蘭隊，靠著李思詩的兩分砲，以及柯夏愛、杜雅婷的好投表現，最終2：0擊敗對手挺進4...

世運會／決賽遭推擠失速 趙祖政第7名作收淚灑賽場

成都世運會競速溜冰賽事今天上午進行場地賽1000公尺爭先賽，我國趙祖政、劉懿萱在男、女子組決賽，都出現與對手碰撞的狀況，...

馬拉松／北富銀與萬事達卡招募卡友 一同挑戰東京馬拉松

2026年東京馬拉松即將於明年3月登場，台北富邦銀行與東京馬拉松官方支付合作夥伴萬事達卡攜手合作，推出「Masterca...

XPORTS永春活力館全新啟動 打造全齡運動新體驗

崇越科技旗下XPORTS全越運動受託營運「永春活力館」，在台北市政府體育局指導下，優化空間與升級服務，今天以全新設備場域...

世運會／女壘李思詩連2戰開轟 台灣擊敗荷蘭晉4強

2025成都世界運動會女壘項目，台灣今天與荷蘭交手攸關晉級，台灣隊李思詩連2戰開轟，開賽2分砲幫助球隊取得領先，兩任投手...

宏道獎受理報名倒數 全新獎座湧環象徵彙聚、包容、托舉 

長期關注、贊助的財團法人宏道運動發展基金會，自今年起擴大辦理宏道獎的獎勵範圍，將長期一直站在幕後推動英雄的無名英雄，自幕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。