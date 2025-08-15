XPORTS永春活力館全新啟動 打造全齡運動新體驗

崇越科技旗下XPORTS全越運動受託營運「永春活力館」，在台北市政府體育局指導下，優化空間與升級服務，今天以全新設備場域盛大開幕。

崇越集團副董事長賴杉桂於開幕典禮上，表達崇越集團對推動全民健康與運動平權的高度重視，典禮上全越運動棒球隊副領隊王宸浩共襄盛舉，安排KX Pilates課程體驗，讓與會來賓親身感受創新運動模式帶來的身體能量與正向改變。台北市體育局代理主任秘書羅國偉也見證場館升級亮點。

賴杉桂說：「XPORTS永春活力館將持續導入多元課程與創新合作，深化在地連結，為市民打造更便捷、友善且具公共價值的運動選擇。誠摯邀請所有熱愛運動的朋友，一同加入這場活力升級的運動革命。」

為響應9月9日國民體育日，永春活力館於重新開幕期間同步啟動「全民運動月」系列活動，鼓勵市民透過運動提升健康與自信。本月將先推出肌力訓練、KX Pilates、Radical Fitness等多項體驗課程，並於8至9月期間，開放指定課程免費體驗，讓更多民眾在歡樂運動中釋放壓力、展現自信，一同迎接健康美好的自己。

永春活力館設置有氧、重訓、油壓器材等多元設備，開設多樣化運動課程，同時重視高齡友善與社區共融，長期推動樂齡體適能課程，在課程與服務設計上特別著重「全齡參與」與「社區共融」。

此外，永春活力館升級後新增體適能私人教練專區，推出複合式肌力循環、樂齡功能性肌力訓練、基礎重量訓練等課程，提供市民更進階且個人化的運動選擇。場館也導入國際專業課程系統 KX Pilates 與 Radical Fitness，為信義區居民打造兼具多元、專業與趣味的嶄新運動空間。

自2021年起，XPORTS便致力推動健康產業與全民運動的深度結合，於多座運動場館提供專業教學與營運服務，並自2022年7月起接受台北市政府體育局的委託，經營永春活力館，結合XPORTS品牌理念，持續強化在地連結與健康推廣工作。