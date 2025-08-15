世運會／李思詩兩分砲、杜雅婷中繼好投 中華女壘進四強戰加拿大

中華女壘代表隊今天在分組賽最後一場面對荷蘭隊，靠著李思詩的兩分砲，以及柯夏愛、杜雅婷的好投表現，最終2：0擊敗對手挺進4強，接下來將遭遇預賽3戰全勝的加拿大隊。

今天賽前中華隊與荷蘭隊於A組同為1勝1敗，美國隊2勝確定進4強，中華隊必須贏荷蘭隊才能晉級。李思詩繼前一天對中國大陸隊開轟後，此役1局下於壘上有人且球數領先下，掃出2分打點全壘打，加上三局接替先發投手柯夏愛上場中繼的杜雅婷，雖一度面臨得點圈危機，但都適時解危，一路壓制荷蘭隊到第7局，讓荷蘭全場僅4支安打。

杜雅婷表示，其實自己頗緊張，但不斷深呼吸，穩住自己節奏，讓頭腦清晰一點再出手，「教練有跟我說隨時準備，有狀況就會換我。」

李思詩表示，1局下的兩分砲，當下擊到球時，就感覺球會飛出去，其實荷蘭隊投手的球，大家都跟得到，只是擊球點的掌握需要再注意。

對於晉級4強，李思詩說：「用昨天跟今天的表現，去挑戰明天的比賽， 然後用愉快的心情與放鬆的心情做好準備。」