快訊

終戰80年：人類是不是只會重複戰爭的慘劇？

車頭全毀…嘉義民和國中棒球隊國道遇車禍 司機傷勢嚴重、7人送醫

幕後／藍版「南方四賤客」爆紅 朱立倫跟創意年輕人說5個字

世運會／女壘李思詩連2戰開轟 台灣擊敗荷蘭晉4強

中央社／ 台北15日電
2025成都世界運動會女壘項目，台灣15日與荷蘭交手，李思詩開賽敲2分砲，兩任投手聯手壓制，台灣以2比0搶勝晉級4強。圖為台灣隊13日出賽列隊擊掌畫面。（WBSC提供）中央社
2025成都世界運動會女壘項目，台灣15日與荷蘭交手，李思詩開賽敲2分砲，兩任投手聯手壓制，台灣以2比0搶勝晉級4強。圖為台灣隊13日出賽列隊擊掌畫面。（WBSC提供）中央社

2025成都世界運動會女壘項目，台灣今天與荷蘭交手攸關晉級，中華隊李思詩連2戰開轟，開賽2分砲幫助球隊取得領先，兩任投手柯夏愛、杜雅婷聯手壓制，台灣以2比0搶勝晉級4強。

世運會台灣女壘隊由總教練韓幸霖領軍，在分組預賽首戰不敵勁敵美國隊，昨天以8比1擊退中國隊，今天與荷蘭隊交手、勝隊晉級4強。

中華隊4棒重砲李思詩昨天在與中國隊比賽單場敲3安、包括1發全壘打，貢獻2分打點，今天延續好手感，1局下2人出局、壘上有人機會，再度開轟、2分砲幫助球隊取得領先。

中華隊今天由投手柯夏愛先發，總計投2局被敲出2支安打，杜雅婷接手後援登板，投5局也僅被敲出2支安打，投出1次三振、1次四壞保送，兩人聯手壓制，沒讓荷蘭隊拿下分數。

中華隊順利搶勝，以A組排名第2晉級4強，A組第1名為美國隊。中華隊4強將對上B組第1名、預賽3戰全勝的加拿大隊，美國隊的對手則是日本隊，爭取17日冠軍戰門票。

女壘 美國隊

延伸閱讀

世運會／決賽遭推擠失速 趙祖政第7名作收淚灑賽場

世運會／趙祖政、劉懿萱晉1000公尺爭先賽決賽 中午登場爭牌

世運會／開賽就成功卡位 劉懿萱摘下中華隊單日第3面銀牌

世運會／中段突圍成功 趙祖政男子5000公尺積分賽奪銀

相關新聞

世運會／決賽遭推擠失速 趙祖政第7名作收淚灑賽場

成都世運會競速溜冰賽事今天上午進行場地賽1000公尺爭先賽，我國趙祖政、劉懿萱在男、女子組決賽，都出現與對手碰撞的狀況，...

世運會／李思詩兩分砲、杜雅婷中繼好投 中華女壘進四強戰加拿大

中華女壘代表隊今天在分組賽最後一場面對荷蘭隊，靠著李思詩的兩分砲，以及柯夏愛、杜雅婷的好投表現，最終2：0擊敗對手挺進4...

世運會／女壘李思詩連2戰開轟 台灣擊敗荷蘭晉4強

2025成都世界運動會女壘項目，台灣今天與荷蘭交手攸關晉級，台灣隊李思詩連2戰開轟，開賽2分砲幫助球隊取得領先，兩任投手...

宏道獎受理報名倒數 全新獎座湧環象徵彙聚、包容、托舉 

長期關注、贊助的財團法人宏道運動發展基金會，自今年起擴大辦理宏道獎的獎勵範圍，將長期一直站在幕後推動英雄的無名英雄，自幕...

洛杉磯奧運打破國際奧會往例 場館開放商業冠名

國際奧會（IOC）長年以來禁止場館商業冠名，這慣例將在2028年洛杉磯奧運打破，主辦單位今宣布取得IOC同意，開放19個...

聽奧獎金提升 我國代表團今開訓目標超越上屆成績 

第25屆夏季達福林匹克運動會（簡稱聽障奧運會）今年將於11月15日至26日在日本東京舉行，我國共選拔出11個運動種類、7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。