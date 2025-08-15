世運會／女壘李思詩連2戰開轟 台灣擊敗荷蘭晉4強

2025成都世界運動會女壘項目，台灣今天與荷蘭交手攸關晉級，中華隊李思詩連2戰開轟，開賽2分砲幫助球隊取得領先，兩任投手柯夏愛、杜雅婷聯手壓制，台灣以2比0搶勝晉級4強。

世運會台灣女壘隊由總教練韓幸霖領軍，在分組預賽首戰不敵勁敵美國隊，昨天以8比1擊退中國隊，今天與荷蘭隊交手、勝隊晉級4強。

中華隊4棒重砲李思詩昨天在與中國隊比賽單場敲3安、包括1發全壘打，貢獻2分打點，今天延續好手感，1局下2人出局、壘上有人機會，再度開轟、2分砲幫助球隊取得領先。

中華隊今天由投手柯夏愛先發，總計投2局被敲出2支安打，杜雅婷接手後援登板，投5局也僅被敲出2支安打，投出1次三振、1次四壞保送，兩人聯手壓制，沒讓荷蘭隊拿下分數。

中華隊順利搶勝，以A組排名第2晉級4強，A組第1名為美國隊。中華隊4強將對上B組第1名、預賽3戰全勝的加拿大隊，美國隊的對手則是日本隊，爭取17日冠軍戰門票。