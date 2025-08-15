世運會／決賽遭推擠失速 趙祖政第7名作收淚灑賽場

成都世運會競速溜冰賽事今天上午進行場地賽1000公尺爭先賽，我國趙祖政、劉懿萱在男、女子組決賽，都出現與對手碰撞的狀況，最終劉懿萱以1分27秒816的第6名無緣頒獎台，趙祖政更因為遭到推擠導致失速，以1分25秒235排名第7名作收。

我國競速溜冰代表隊昨天在世運會單日進帳3面銀牌，擦亮世運會獎牌庫招牌，而今天4名參賽選手也再度登場繼續力拚獎牌，在上午的1000公尺爭先賽中，最終男子組趙祖政、女子組劉懿萱都順利闖進到決賽。

在率先登場的女子組決賽中劉懿萱起跑後就積極進攻卡得第一位，不過兩名哥倫比亞選手也不斷在後伺機而動，並在兩人互相合作下，於第三圈成功超越劉懿萱，而劉懿萱也在最後衝刺階段因為與智利選手出現身體接觸，失去有利位置，最終以1分27秒816的第6名無緣奪牌。

至於男子組決賽趙祖政，出發後就遭遇推擠，只能潛伏在後段等待攻擊機會，並且在第四圈一度衝上第2名，不過在西班牙選手與哥倫比亞選手發生肢體碰撞後，趙祖政也遭到波及導致失速，最終以1分25秒235排名第7名作收，賽後趙祖政也一度難過落淚，至於原本排名前2名的哥倫比亞選手一名遭判失格，一名則是遭到罰秒從金牌變銀牌，最終則由西班牙選手畢塔爾（Sebastian Guzman Bitar）拿下金牌。