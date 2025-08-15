快訊

聽奧獎金提升 我國代表團今開訓目標超越上屆成績 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第25屆夏季達福林匹克運動會我國代表團今天舉行開訓儀式。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供
第25屆夏季達福林匹克運動會我國代表團今天舉行開訓儀式。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供

第25屆夏季達福林匹克運動會（簡稱聽障奧運會）今年將於11月15日至26日在日本東京舉行，我國共選拔出11個運動種類、78位選手參賽，並在今天舉行開訓典禮，代表團總領隊趙玉平也喊話，希望選手在享受比賽的同時，也能將目標放在超越上屆3金、13銀、14銅的成績。

近年國際聽障運動走向高度競技化發展，體育署為支持我國優秀聽障運動選手投入訓練與參賽，自108年起對我國優秀聽障運動選手培訓挹注資源、109年起培植國家接班梯隊，增加培育18歲以下潛力優秀聽障選手。去年起為強化我國參加聽障奧運會戰力，訂定「達福林匹克運動會備戰計畫」協助我國菁英聽障選手。

而今年聽障奧運我國也選拔出11個運動種類、78位選手參賽，其中包括上屆奪下田徑女子100公尺跨欄金牌的許樂、網球女雙金牌、女單銀牌林家文、保齡球雙人賽金牌謝盛福、陳建豪都再度參賽，且在延續戰力的同時，代表隊也展現世代交替的成果，本屆就有16名選手曾參與潛力新秀培育計畫。

第25屆夏季達福林匹克運動會我國代表團今天舉行開訓儀式。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供
第25屆夏季達福林匹克運動會我國代表團今天舉行開訓儀式。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供

在今天的開訓典禮上，體育署署長鄭世忠就表示，體育署將會全方位的照顧選手，提供最強後援，也感謝教練和選手的辛勞，本屆聽奧獎金在去年也有所提升，選手金牌獎金將從120萬元提升至210萬元，教練金牌獎金也從10萬元升至50萬元，前三名選手都將能敘獎，照護方面也請北市大防護團隊協助。

中華民國聽障者體育運動協會秘書長兼代表團總領隊趙玉平也表示，這次參賽目標將是超越上屆的3金、13銀、14銅的成績，同時也希望選手能夠盡情享受比賽。

