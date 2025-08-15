快訊

世運會／趙祖政、劉懿萱晉1000公尺爭先賽決賽 中午登場爭牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
劉懿萱晉級女子1000公尺爭先賽決賽。圖／中華奧會提供
劉懿萱晉級女子1000公尺爭先賽決賽。圖／中華奧會提供

成都世運會我國競速溜冰代表隊在昨天一日奪下3面銀牌後，今天4名選手將繼續登場爭牌，其中在上午舉行的1000公尺爭先賽，趙祖政與劉懿萱分別在男女子組準決賽滑出1分20秒266以及1分26秒132，晉級到12點將登場的決賽，有望為我國繼續奪下獎牌。

身為我國世運會獎牌庫的競速溜冰代表隊，在上屆拿下世運會一舉拿下2銀、3銅共計5面獎牌，而昨天先是由上屆拿下兩面獎牌的郭立陽在男子200公尺雙人計時賽拿下一面銀牌，而亞運國手劉懿萱、趙祖政也接續在女子500＋D公尺計時賽、男子5000公尺計分賽奪下銀牌，單日為我國進帳3面銀牌。

而今天我國4位選手也繼續登場出賽，其中在上午舉行的1000公尺爭先賽中，趙祖政與劉懿萱也雙雙挺進到男女子組準決賽，最終劉懿萱在女子組準決賽滑出16名參賽選手中第4佳的1分26秒132晉級到決賽，至於趙祖政則滑出分組第1名、所有選手第3佳的1分20秒266晉級到男子組決賽，兩人將於12點登場爭牌。

