洛杉磯奧運打破國際奧會往例 場館開放商業冠名

國際奧會（IOC）長年以來禁止場館商業冠名，這慣例將在2028年洛杉磯奧運打破，主辦單位今宣布取得IOC同意，開放19個場館冠名，可望帶來數百萬美元收入。

洛杉磯奧運籌委會（LA28）今天發出新聞稿，宣布本屆奧運及帕運將是史上第一次開放場館進行冠名贊助。

美聯社報導，洛杉磯奧運籌委會主席華瑟曼（Casey Wasserman）表示，本屆奧運及帕運的總預算為69億美元（約新台幣2085億元），開放場館冠名將為大會帶來額外的資金收入。

籌委會指出，最多19座場館開放冠名，首波公布位於環球影城內的壁球館命名為「康卡斯特壁球中心」（Comcast Squash Center ）。康卡斯特為美國最大有線電視及寬頻業者。

另一座是位在安那罕（Anaheim）的本田中心（Honda Center）體育館，這裡將舉行排球賽。這座體育館接受汽車大廠本田公司的命名多年，將是第一座保有原本名稱的奧運場館。

國際奧會過去規定，比賽場館名稱必須保持中性，不得有商業冠名或政治、宗教訊息。但在洛杉磯奧運籌委會的爭取下，獲得IOC首肯，3年後的賽事首度開放場館的商業冠名。

籌委會主席華瑟曼強調，美國舉辦奧運全靠民間力量，沒有政府資助，更需要透商業模式籌措資金。他表示，花了不少時間向IOC遊說，場館冠名在美國的運動文化非常普遍。