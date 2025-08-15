世運會 中華隊競速溜冰1日3銀

我國競速溜冰隊昨在成都世運會，由郭立陽在男子兩百公尺雙人計時賽、劉懿萱在女子五百＋Ｄ公尺爭先賽、趙祖政在男子五千公尺計分賽各拿下一面銀牌，我國代表團累積獎牌數也來到一金、四銀、四銅。

上屆世運會拿下二銀、三銅共計五面獎牌的競速溜冰隊，今年在公路賽鎩羽而歸後，昨天轉戰擅長的場地賽也展現實力，先是由郭立陽在男子兩百公尺雙人計時賽拿下一面銀牌。

對於上屆世運會一人就摘下兩面獎牌，本屆又成為競速溜冰隊第一位奪牌選手，郭立陽坦言對於自己表現感到滿意，尤其奪牌後為團隊釋壓也讓他能以更輕鬆心情迎接剩餘賽事，「賽前心情還滿平靜的，也透過冥想模擬比賽路線，現在奪牌後心情也比較踏實一點。」

至於兩位杭州亞運奪金選手趙祖政、劉懿萱，昨分別在男子五千公尺計分賽以及女子五百＋Ｄ公尺爭先賽登場，趙祖政在五千公尺計分賽中，於比賽中段就與巴拉圭選手一同突圍形成領先集團，最終以積分十六分拿下銀牌。

而劉懿萱則是在女子五百＋Ｄ公尺爭先賽中，從預賽到決賽一路提速，尤其是決賽儘管被分在最外道，但出發後她就成功卡位緊追領先的比利時選手范奧霍特，兩人幾乎同時衝線，最終劉懿萱以百分之二秒的差距拿下銀牌，也是代表隊單日的三面獎牌。今天競速溜冰隊也將繼續在一千公尺爭先賽與一萬公尺淘汰賽中登場拚牌。